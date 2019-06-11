Otomotiv pazarı ilk 5 ayda yüzde 50 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı.
Hangi marka ne kadar sattı?
Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52,56 daralarak 32 bin 102'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
MARKA: ALFA ROMEO
Otomobil Satış Adedi:129 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:129
MARKA: ASTON MARTIN
Otomobil Satış Adedi:6 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:6
MARKA: AUDI
Otomobil Satış Adedi:2.988 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.988
MARKA: BENTLEY
Otomobil Satış Adedi:4 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:4
MARKA: BMW
Otomobil Satış Adedi:2.855 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.855
MARKA: CITROEN
Otomobil Satış Adedi: 1.431 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.182 Toplam Satış Adedi: 2.613
MARKA: DACIA
Otomobil Satış Adedi: 4.875 Hafif Ticari Satış Adedi: 846 Toplam Satış Adedi: 5.721
MARKA: DS
Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 54
MARKA: FERRARI
Otomobil Satış Adedi: 10 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 10
MARKA: FIAT
Otomobil Satış Adedi: 19.125 Hafif Ticari Satış Adedi: 5.423 Toplam Satış Adedi: 24.548
MARKA:FORD
Otomobil Satış Adedi: 4.101 Hafif Ticari Satış Adedi: 12.003 Toplam Satış Adedi: 16.104
MARKA:HONDA
Otomobil Satış Adedi: 6.628 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 6.628
MARKA:HYUNDAI
Otomobil Satış Adedi: 7.847 Hafif Ticari Satış Adedi: 507 Toplam Satış Adedi: 8.354
MARKA:INFINITI
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:0
MARKA:ISUZU
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 348 Toplam Satış Adedi:348
MARKA:IVECO
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 421 Toplam Satış Adedi:421
MARKA:JAGUAR
Otomobil Satış Adedi: 70 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:70
MARKA:JEEP
Otomobil Satış Adedi: 717 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:717
MARKA:KARSAN
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 251 Toplam Satış Adedi:251
MARKA:KIA
Otomobil Satış Adedi: 1.576 Hafif Ticari Satış Adedi: 459 Toplam Satış Adedi:2.035
MARKA:LAMBORGHINI
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 3 Toplam Satış Adedi:3
MARKA:LAND ROVER
Otomobil Satış Adedi: 309 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:309
MARKA:LEXUS
Otomobil Satış Adedi: 15 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:15
MARKA:MASERATI
Otomobil Satış Adedi: 16 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:16
MARKA:MAZDA
Otomobil Satış Adedi: 149 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:149
MARKA:MERCEDES-BENZ
Otomobil Satış Adedi: 3.201 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.936 Toplam Satış Adedi:5.137
MARKA:MINI
Otomobil Satış Adedi: 426 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:426
MARKA:MITSUBISHI
Otomobil Satış Adedi: 203 Hafif Ticari Satış Adedi: 464 Toplam Satış Adedi:667
MARKA:NISSAN
Otomobil Satış Adedi: 4.692 Hafif Ticari Satış Adedi: 441 Toplam Satış Adedi:5.133
MARKA:OPEL
Otomobil Satış Adedi: 4.718 Hafif Ticari Satış Adedi: 196 Toplam Satış Adedi:4.914
MARKA:PEUGEOT
Otomobil Satış Adedi: 6.897 Hafif Ticari Satış Adedi:2.110 Toplam Satış Adedi:9.007
MARKA:PORSCHE
Otomobil Satış Adedi: 131 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:131
MARKA:RENAULT
Otomobil Satış Adedi: 19.944 Hafif Ticari Satış Adedi:1.758 Toplam Satış Adedi:21.702
MARKA:SEAT
Otomobil Satış Adedi: 1.507 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.507
MARKA:SKODA
Otomobil Satış Adedi: 3.711 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:3.711
MARKA:SMART
Otomobil Satış Adedi: 19 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:19
MARKA:SSANGYONG
Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi:78 Toplam Satış Adedi:132
MARKA:SUBARU
Otomobil Satış Adedi: 316 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:316
MARKA:SUZUKI
Otomobil Satış Adedi: 795 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:795
MARKA:TOYOTA
Otomobil Satış Adedi: 8.001 Hafif Ticari Satış Adedi:383 Toplam Satış Adedi:8.384
MARKA:VOLKSWAGEN
Otomobil Satış Adedi: 11.381 Hafif Ticari Satış Adedi:3.296 Toplam Satış Adedi:14.677
MARKA:VOLVO
Otomobil Satış Adedi: 1.450 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.450
TOPLAM
Otomobil Satış Adedi: 120.354 Hafif Ticari Satış Adedi:32.102 Toplam Satış Adedi:152.456
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