Otomotiv pazarı ilk 5 ayda yüzde 50 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı.

Hangi marka ne kadar sattı?

Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52,56 daralarak 32 bin 102'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA: ALFA ROMEO Otomobil Satış Adedi:129 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:129

MARKA: ASTON MARTIN Otomobil Satış Adedi:6 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:6

MARKA: AUDI Otomobil Satış Adedi:2.988 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.988

MARKA: BENTLEY Otomobil Satış Adedi:4 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:4

MARKA: BMW Otomobil Satış Adedi:2.855 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.855

MARKA: CITROEN Otomobil Satış Adedi: 1.431 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.182 Toplam Satış Adedi: 2.613

MARKA: DACIA Otomobil Satış Adedi: 4.875 Hafif Ticari Satış Adedi: 846 Toplam Satış Adedi: 5.721

MARKA: DS Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 54

MARKA: FERRARI Otomobil Satış Adedi: 10 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 10

MARKA: FIAT Otomobil Satış Adedi: 19.125 Hafif Ticari Satış Adedi: 5.423 Toplam Satış Adedi: 24.548

MARKA:FORD Otomobil Satış Adedi: 4.101 Hafif Ticari Satış Adedi: 12.003 Toplam Satış Adedi: 16.104

MARKA:HONDA Otomobil Satış Adedi: 6.628 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 6.628

MARKA:HYUNDAI Otomobil Satış Adedi: 7.847 Hafif Ticari Satış Adedi: 507 Toplam Satış Adedi: 8.354

MARKA:INFINITI Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:0

MARKA:ISUZU Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 348 Toplam Satış Adedi:348

MARKA:IVECO Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 421 Toplam Satış Adedi:421

MARKA:JAGUAR Otomobil Satış Adedi: 70 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:70

MARKA:JEEP Otomobil Satış Adedi: 717 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:717

MARKA:KARSAN Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 251 Toplam Satış Adedi:251

MARKA:KIA Otomobil Satış Adedi: 1.576 Hafif Ticari Satış Adedi: 459 Toplam Satış Adedi:2.035

MARKA:LAMBORGHINI Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 3 Toplam Satış Adedi:3

MARKA:LAND ROVER Otomobil Satış Adedi: 309 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:309

MARKA:LEXUS Otomobil Satış Adedi: 15 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:15

MARKA:MASERATI Otomobil Satış Adedi: 16 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:16

MARKA:MAZDA Otomobil Satış Adedi: 149 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:149

MARKA:MERCEDES-BENZ Otomobil Satış Adedi: 3.201 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.936 Toplam Satış Adedi:5.137

MARKA:MINI Otomobil Satış Adedi: 426 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:426

MARKA:MITSUBISHI Otomobil Satış Adedi: 203 Hafif Ticari Satış Adedi: 464 Toplam Satış Adedi:667

MARKA:NISSAN Otomobil Satış Adedi: 4.692 Hafif Ticari Satış Adedi: 441 Toplam Satış Adedi:5.133

MARKA:OPEL Otomobil Satış Adedi: 4.718 Hafif Ticari Satış Adedi: 196 Toplam Satış Adedi:4.914

MARKA:PEUGEOT Otomobil Satış Adedi: 6.897 Hafif Ticari Satış Adedi:2.110 Toplam Satış Adedi:9.007

MARKA:PORSCHE Otomobil Satış Adedi: 131 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:131

MARKA:RENAULT Otomobil Satış Adedi: 19.944 Hafif Ticari Satış Adedi:1.758 Toplam Satış Adedi:21.702

MARKA:SEAT Otomobil Satış Adedi: 1.507 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.507

MARKA:SKODA Otomobil Satış Adedi: 3.711 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:3.711

MARKA:SMART Otomobil Satış Adedi: 19 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:19

MARKA:SSANGYONG Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi:78 Toplam Satış Adedi:132

MARKA:SUBARU Otomobil Satış Adedi: 316 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:316

MARKA:SUZUKI Otomobil Satış Adedi: 795 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:795

MARKA:TOYOTA Otomobil Satış Adedi: 8.001 Hafif Ticari Satış Adedi:383 Toplam Satış Adedi:8.384

MARKA:VOLKSWAGEN Otomobil Satış Adedi: 11.381 Hafif Ticari Satış Adedi:3.296 Toplam Satış Adedi:14.677

MARKA:VOLVO Otomobil Satış Adedi: 1.450 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.450