FİNANS

Otomotiv pazarı ilk 5 ayda yüzde 50 daraldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,57 daralarak 152 bin 456'ya geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı.

Hangi marka ne kadar sattı?

Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 52,56 daralarak 32 bin 102'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA: ALFA ROMEO

MARKA: ALFA ROMEO
Otomobil Satış Adedi:129 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:129

MARKA: ASTON MARTIN

MARKA: ASTON MARTIN
Otomobil Satış Adedi:6 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:6

MARKA: AUDI

MARKA: AUDI
Otomobil Satış Adedi:2.988 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.988

MARKA: BENTLEY

MARKA: BENTLEY
Otomobil Satış Adedi:4 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:4

MARKA: BMW

MARKA: BMW
Otomobil Satış Adedi:2.855 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:2.855

MARKA: CITROEN

MARKA: CITROEN
Otomobil Satış Adedi: 1.431 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.182 Toplam Satış Adedi: 2.613

MARKA: DACIA

MARKA: DACIA
Otomobil Satış Adedi: 4.875 Hafif Ticari Satış Adedi: 846 Toplam Satış Adedi: 5.721

MARKA: DS

MARKA: DS
Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 54

MARKA: FERRARI

MARKA: FERRARI
Otomobil Satış Adedi: 10 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 10

MARKA: FIAT

MARKA: FIAT
Otomobil Satış Adedi: 19.125 Hafif Ticari Satış Adedi: 5.423 Toplam Satış Adedi: 24.548

MARKA:FORD

MARKA:FORD
Otomobil Satış Adedi: 4.101 Hafif Ticari Satış Adedi: 12.003 Toplam Satış Adedi: 16.104

MARKA:HONDA

MARKA:HONDA
Otomobil Satış Adedi: 6.628 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi: 6.628

MARKA:HYUNDAI

MARKA:HYUNDAI
Otomobil Satış Adedi: 7.847 Hafif Ticari Satış Adedi: 507 Toplam Satış Adedi: 8.354

MARKA:INFINITI

MARKA:INFINITI
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:0

MARKA:ISUZU

MARKA:ISUZU
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 348 Toplam Satış Adedi:348

MARKA:IVECO

MARKA:IVECO
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 421 Toplam Satış Adedi:421

MARKA:JAGUAR

MARKA:JAGUAR
Otomobil Satış Adedi: 70 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:70

MARKA:JEEP

MARKA:JEEP
Otomobil Satış Adedi: 717 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:717

MARKA:KARSAN

MARKA:KARSAN
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 251 Toplam Satış Adedi:251

MARKA:KIA

MARKA:KIA
Otomobil Satış Adedi: 1.576 Hafif Ticari Satış Adedi: 459 Toplam Satış Adedi:2.035

MARKA:LAMBORGHINI

MARKA:LAMBORGHINI
Otomobil Satış Adedi: 0 Hafif Ticari Satış Adedi: 3 Toplam Satış Adedi:3

MARKA:LAND ROVER

MARKA:LAND ROVER
Otomobil Satış Adedi: 309 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:309

MARKA:LEXUS

MARKA:LEXUS
Otomobil Satış Adedi: 15 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:15

MARKA:MASERATI

MARKA:MASERATI
Otomobil Satış Adedi: 16 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:16

MARKA:MAZDA

MARKA:MAZDA
Otomobil Satış Adedi: 149 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:149

MARKA:MERCEDES-BENZ

MARKA:MERCEDES-BENZ
Otomobil Satış Adedi: 3.201 Hafif Ticari Satış Adedi: 1.936 Toplam Satış Adedi:5.137

MARKA:MINI

MARKA:MINI
Otomobil Satış Adedi: 426 Hafif Ticari Satış Adedi: 0 Toplam Satış Adedi:426

MARKA:MITSUBISHI

MARKA:MITSUBISHI
Otomobil Satış Adedi: 203 Hafif Ticari Satış Adedi: 464 Toplam Satış Adedi:667

MARKA:NISSAN

MARKA:NISSAN
Otomobil Satış Adedi: 4.692 Hafif Ticari Satış Adedi: 441 Toplam Satış Adedi:5.133

MARKA:OPEL

MARKA:OPEL
Otomobil Satış Adedi: 4.718 Hafif Ticari Satış Adedi: 196 Toplam Satış Adedi:4.914

MARKA:PEUGEOT

MARKA:PEUGEOT
Otomobil Satış Adedi: 6.897 Hafif Ticari Satış Adedi:2.110 Toplam Satış Adedi:9.007

MARKA:PORSCHE

MARKA:PORSCHE
Otomobil Satış Adedi: 131 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:131

MARKA:RENAULT

MARKA:RENAULT
Otomobil Satış Adedi: 19.944 Hafif Ticari Satış Adedi:1.758 Toplam Satış Adedi:21.702

MARKA:SEAT

MARKA:SEAT
Otomobil Satış Adedi: 1.507 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.507

MARKA:SKODA

MARKA:SKODA
Otomobil Satış Adedi: 3.711 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:3.711

MARKA:SMART

MARKA:SMART
Otomobil Satış Adedi: 19 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:19

MARKA:SSANGYONG

MARKA:SSANGYONG
Otomobil Satış Adedi: 54 Hafif Ticari Satış Adedi:78 Toplam Satış Adedi:132

MARKA:SUBARU

MARKA:SUBARU
Otomobil Satış Adedi: 316 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:316

MARKA:SUZUKI

MARKA:SUZUKI
Otomobil Satış Adedi: 795 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:795

MARKA:TOYOTA

MARKA:TOYOTA
Otomobil Satış Adedi: 8.001 Hafif Ticari Satış Adedi:383 Toplam Satış Adedi:8.384

MARKA:VOLKSWAGEN

MARKA:VOLKSWAGEN
Otomobil Satış Adedi: 11.381 Hafif Ticari Satış Adedi:3.296 Toplam Satış Adedi:14.677

MARKA:VOLVO

MARKA:VOLVO
Otomobil Satış Adedi: 1.450 Hafif Ticari Satış Adedi:0 Toplam Satış Adedi:1.450

TOPLAM

TOPLAM
Otomobil Satış Adedi: 120.354 Hafif Ticari Satış Adedi:32.102 Toplam Satış Adedi:152.456
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri Derneği otomobil satış

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Onlar pilot olamayacak!

Onlar pilot olamayacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram öncesi piyasa hareketlendi!

Bayram öncesi piyasa hareketlendi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'2022'de caddelerde göreceğiz'

'2022'de caddelerde göreceğiz'

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 50 daraldı

Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 50 daraldı

Fransa - Renault ve Fiat birleşme süreci henüz kapanmadı

Renault ve Fiat birleşmesinde önemli gelişme

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

Araç kiralamada ‘bayram’ hareketliliği

Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi

Bayram öncesi piyasa hareketlendi!

Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.