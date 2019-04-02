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Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.5 düşüşle 49,221'e inerken, vergi indirimlerine rağmen ilk çeyreği yüzde 44 daralarak kapattı.

Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.5 düşüşle 49,221'e inerken, vergi indirimlerine rağmen ilk çeyreği yüzde 44 daralarak kapattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bültenine göre pazar ilk çeyrekte 88,469 adete indi.

Mart satışların mevsimsel olarak Ocak ve Şubat ayına göre hızlandığı bir yıl olduğu için yakından izleniyor. Hacimlerin az olduğu Ocak ve Şubat aylarında daralma sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 47.1 olmuştu.

Türkiye araç pazarı kur ve faizlerdeki yükselişin ve ekonominin daralmasına paralel olarak tüketici güveninde kaydedilen düşüşün etkisiyle geçen yıl Mart ayından bu yana aralıksız daralma kaydediyor.

Kasım ayında devreye giren ve pazardaki daralmanın hız kesmesini sağlayan ÖTV ve KDV indirimleri son olarak 21 Mart'ta yıl sonuna kadar uzatıldı.

Otomobil satışları Mart ayında yüzde 35.4 azalarak 38,628 adet, ilk çeyrekte yüzde 43.7 azalarak 68,812 adet oldu.

Hafif ticari araç satışları ise Mart'ta yüzde 36 azalarak 10,593 adet, ilk çeyrekte yüzde 45.6 azalarak 19,652 adet oldu.

KAYNAK:REUTERS

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Otomobil ve hafif ticari araç satışları Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD ÖTV ve KDV indirimleri

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