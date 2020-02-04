Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

2019'un ikinci yarısından itibaren faizlerde yaşanan kademeli düşüş otomotiv satışlarına yaradı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen toplam satışlar bir önceki yıla göre yüzde 89,75 arttı. Böylece geçen yıl 14 bin 373 olan pazardaki satış adedi 27 bin 273 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 13,37 daralma gösterdi.

Ocak ayında hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Geçen sene 10 bin 979 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı,10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 2,10 küçüldü.

Hafif ticari araç pazarına bakıldığında 2019 yılı ocak ayına göre satışlar yüzde 54,89 arttı ve 5 bin 257 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,56 küçülürken geçen yılın ocak satışları 3 bin 394 seviyesinde kayıtlara geçti.