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Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144'e düştü.Bu yılın haziran ayında ise otomobil pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 32 küçüldü.Haziranda 90 elektrikli, 4 bin 811 hibrit otomobil satıldı.

Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 daralarak 195 bin 144 seviyesine geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2019’un 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu.

HAZİRANDA YÜZDE 16'LIK DARALMA

Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı.

Otomobil satışları bu yılın haziran ayında geçen senenin haziran ayına göre yüzde 12,62 gerileyerek 36 bin 24 adet oldu. Haziran 2018'de 41 bin 225 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da söz konusu dönemde yüzde 32,08 daralarak 6 bin 664 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 9 bin 812 hafif ticari araç satılmıştı.

90 ELEKTRİKLİ,4 BİN 811 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 44,5, 1600-2000cc aralığında yüzde 49,5, 2000cc üstünde yüzde 36,9 azaldı.

Aynı dönemde 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Haziran sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa 27 bin 584 adet ve yüzde 71,16 payla "van" ulaşırken, bunu 4 bin 963 adet ve 12,80 payla "kamyonet", 3 bin 115 adet ve yüzde 8,04 payla "pick-up" ve 3 bin 104 adet, 8,01 payla da "minibüs" takip etti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) otomobil satışları hafif ticari araç

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