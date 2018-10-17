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Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ekonomideki yavaşlama ve kurlardaki yükselişle birlikte hızlanan otomotiv pazarındaki daralmanın bu yıl yüzde 40'a yaklaşarak satışların 600,000 adete gerilemesi, gelecek yıl ise daha da gerileyerek 450,000 adete ile 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor.

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan ve ana sanayi ve diğer paydaşlarla birlikte hazırlanan tahminlere göre otomotiv ana sanayi üretiminin adet bazında bu yıl yüzde 5 azalarak 1.59 milyon adete ineceği, ihracatın ise yüzde 2.5 azalacağı tahmin ediliyor.

Tahminler geçen üç yıl 1 milyon adete yakın seviyelerde seyreden araç pazarının, gelecek yıl itibarıyla bu seviyelerin yarısından az bir düzeye ineceğine işaret ediyor.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, kur ve kredi maliyetleri başta olmak üzere bir dizi faktörün satışlarda bu yıl daralmaya yol açtığına dikkat çekerek, "Pazarda ciddi bir kırılma var, bu kırılma devam ediyor. Eylül'de yüzde 68 küçülme söz konusuydu. Ekim de bundan çok farklı değil. Yüzde 40'a yakın bir daralmayla 600,000'ler seviyesinde bu yılı kapatacak gibi gözüküyoruz" dedi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, distribütör firmaların gelecek yıl için yaptığı tahminlerin ortalamasının ise 450,000 adet araç olduğunu ifade etti. Pazar tahminleri ağır ticari araçları da kapsıyor.

Türkiye otomobil satışlarının yaklaşık üçte ikisini, hafif ticari araç pazarının ise yarısını kur hareketlerine karşı daha hassas olan ithal modeller oluşturuyor. TL'nin yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın değer kaybı fiyatlarda keskin yükselişe neden oldu. Finansman maliyetleri de faizlerdeki yükselişe paralel artarak talebin sert gerilemesine yol açtı. Bankaların ortalama taşıt kredisi faizi geçen yıl sonundaki yüzde 17 seviyesinden 35'e çıktı.

Bu tahminler yıl sonu satış gerçekleşmesinin ODD'nin beklentisi doğrultusunda olması halinde dördüncü çeyrekte satışların yüzde 60'a yakın azalacağına işaret ediyor.

Pazar son verilere ilk dokuz ayda yüzde 26 daralarak 463,456 adet oldu. Pazar ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 51 daraldı.

Düzenlenen basın toplantısında pazarın toparlanması için önerileri de gündeme getiren ODD, yurtiçi araç parkının üçte birinin 16 yaşın üzerinde olduğunu belirterek hurda indirimi teşviğinin sürekli hale getirebilmesi ve ÖTV matrahlarının ardından hurda araç matrahlarının yükseltilmesi önerisinde bulundu.

Bilaloğlu gazetecilerin pazarın rahatlatılması için hangi önlemlerin alınmasını gerektiği sorusuna, "Tek noktaya vurgu yapmak istemiyorum. Tüketici güven endeksini iyiye götürecek tüm usnurlar bizim sektörümüze pozitifi yansıyacaktır" dedi. (Reuters)

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD otomobil satış

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