Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan ve ana sanayi ve diğer paydaşlarla birlikte hazırlanan tahminlere göre otomotiv ana sanayi üretiminin adet bazında bu yıl yüzde 5 azalarak 1.59 milyon adete ineceği, ihracatın ise yüzde 2.5 azalacağı tahmin ediliyor.

Tahminler geçen üç yıl 1 milyon adete yakın seviyelerde seyreden araç pazarının, gelecek yıl itibarıyla bu seviyelerin yarısından az bir düzeye ineceğine işaret ediyor.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, kur ve kredi maliyetleri başta olmak üzere bir dizi faktörün satışlarda bu yıl daralmaya yol açtığına dikkat çekerek, "Pazarda ciddi bir kırılma var, bu kırılma devam ediyor. Eylül'de yüzde 68 küçülme söz konusuydu. Ekim de bundan çok farklı değil. Yüzde 40'a yakın bir daralmayla 600,000'ler seviyesinde bu yılı kapatacak gibi gözüküyoruz" dedi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, distribütör firmaların gelecek yıl için yaptığı tahminlerin ortalamasının ise 450,000 adet araç olduğunu ifade etti. Pazar tahminleri ağır ticari araçları da kapsıyor.