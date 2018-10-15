Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Türk otomotiv sektörü, 2017'yi 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatmasının ardından bu yıl 31 milyar dolarlık dış satımla yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine, yılın dörtte üçünü geride bırakan sektörün, yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13'lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23,4 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Çelik, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Sektörün yıl başında koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğini ulaşılan bu rakamlarla görebildiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"9 aylık dönemde otomotiv endüstrisinin aylık ortalama 2,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıyor olması son yıllardaki en iyi rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinde bir mart ayı geçirdik. 3 milyar doları aylık bazda geçtik. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Eylül ayı da iyi geçti. Sonuç olarak yüzde 13'lük artışla ilk 9 ayı kapattık. Geçen yılı 28,5 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatmıştık. Bu yıl ise 9 aylık dönemde 23,4 dolarlık ihracata ulaştık. Aylık bazda 2,6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçmiş olacağız ve rekoru kıracağız. Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atacağız."

"2018 yılını 31 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla bitireceğiz"