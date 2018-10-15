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Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Geçen yılı 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yıl dış satımda 31 milyar doları hedefliyor.

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Türk otomotiv sektörü, 2017'yi 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatmasının ardından bu yıl 31 milyar dolarlık dış satımla yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine, yılın dörtte üçünü geride bırakan sektörün, yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13'lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23,4 milyar dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Çelik, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Sektörün yıl başında koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğini ulaşılan bu rakamlarla görebildiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"9 aylık dönemde otomotiv endüstrisinin aylık ortalama 2,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıyor olması son yıllardaki en iyi rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinde bir mart ayı geçirdik. 3 milyar doları aylık bazda geçtik. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Eylül ayı da iyi geçti. Sonuç olarak yüzde 13'lük artışla ilk 9 ayı kapattık. Geçen yılı 28,5 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatmıştık. Bu yıl ise 9 aylık dönemde 23,4 dolarlık ihracata ulaştık. Aylık bazda 2,6 milyar dolarlık ortalama devam ederse bu yıl geçen seneki rakamı geçmiş olacağız ve rekoru kıracağız. Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atacağız."
"2018 yılını 31 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla bitireceğiz"

Çelik, yılın başında 29 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini belirterek, "Ancak bu hedefi revize ettik ve 2 milyar dolar yukarıya çektik. 2018 yılını 31 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla bitireceğiz." dedi.

Eylülün, son 3 yılın aynı ayından farklı geçtiğini dile getiren Çelik, "Tatillerin az olması dolayısıyla bu yıl fazladan iş günü, üretimi ve ihracatı olumlu etkiledi. Yani baz etkisi fazla iş günü var. Yine de 2-3 gün fazlalığı olmasa dahi çift haneli bir büyümenin gerçekleşeceği bir ay olacaktı. Fazla iş günü biraz daha yükseltti." diye konuştu.

OİB verilerine göre, Türkiye'nin geriye dönük gerçekleştirdiği sektörel ihracat rakamları şöyle:

YIL İhracat/milyar dolar
2018 (Ocak-Eylül) 23,4
2017 (Rekor yılı) 28,5
2016 23,8
2015 21,1
2014 22,2
2013 21,3
2012 19,0
2011 20,4
2010 17,3
2009 16,8
2008 24,7

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektörü ihracaat

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