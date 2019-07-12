Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Yenigün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Kasım'dan beri uygulamada bulunan otomotiv sektörüne yönelik KDV ve ÖTV indirimi destek paketinin 30 Haziran itibarıyla sona erdiğini kaydederek, sektörün, indirimlerin devamından veya kademeli olarak düşürülmesinden yana olduğunu hatırlattı.

ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduklarını aktaran Yenigün, ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Yenigün, "Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin otomotiv sektörüne bugüne kadar çok önemli destekler sağladığını ve sektörün bu destekleri memnuniyetle karşıladığını belirten Yenigün, şu ifadeleri kullandı: