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Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı geliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, üretimde kullandıkları radyo, hoparlör ve monitör gibi malların ÖTV iadesi için üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapabilecek.

Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Taslakla kısa süre önce yasalaşan torba kanunda yer alan başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Otomotiv imalatçıları, geçmişten beri araba üretirken kullandıkları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi aletler için ÖTV öderken, ürettikleri araç bayileri tarafından satıldığında bu kez taşıtın tüm bedeli üzerinden bayiler ÖTV ödemek zorunda kalıyordu.

Tebliğ taslağıyla imalatçılara söz konusu ÖTV girdilerinin iadesinin sağlanması planlanıyor. Buna göre, üreticiler, söz konusu girdileri yine ÖTV'li olarak satın alacak, imalat aşaması bittikten sonra da iadesini talep edecek.

ÖTV iadesinin, taşıtın üretiminde kullanıldığı vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren en geç bir yıl içinde istenmesi gerekecek.

İadeye konu malların söz konusu taşıtların imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporla tespit ve tevsik edilmesi zorunlu olacak. 5 bin lirayı aşmayan iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın, vergi dairesince yapılacak kontrollere istinaden sonuçlandırılacak. İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkün olacak.

Söz konusu düzenlemeyle hem ihracat hem de yurt içine dönük üretimde araba maliyetlerinin düşmesi amaçlanıyor. Taslağa göre, imalatçı niteliği taşımayan motorlu araç ticareti yapan araç bayileri tarafından, taşıta eklenen mallar için ödenen ÖTV ise iade edilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv ÖTV

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