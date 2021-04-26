Otomotiv sektörünü durma noktasına getirmişti, çip krizi için çarpıcı açıklama geldi!

Başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü durma noktasına getiren çip krizi hakkında, Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins çarpıcı açıklama yaparak, krizin 6 ay sürebileceğini belirtti.

ÇİP ÜRETİMLERİ DÜŞTÜ

BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen çip kıtlığına ilişkin olarak, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, çip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok çip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, çip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.

DHA



