Otomotiv şirketi Ford 1.3 milyon aracı geri çağırdı

Amerikan otomotiv şirketi Ford, yakıt sistemindeki arıza nedeniyle ABD'deki 1.3 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu.
Ford şirketi, yakıt sistemindeki hata nedeniyle motorların uyarı vermeden durması yüzünden ABD'de yaklaşık 1 milyon 300 bin Focus model aracını geri çağırdı.
Geri çağırma işleminin 2012-2018 arasında motor hacmi 2 litre olan 4 silindirli araçları kapsadığı kaydedildi. Olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin araç sahiplerinin söz konusu arızaya ilişkin şikayetlerini Ford'a sunmasıyla ortaya çıktı.
Şirket, araç sahiplerinin, onarım yapılıncaya kadar gaz deposunu en az yarıya kadar dolu tutması gerektiğini bildirdi. Araçlardaki sorun nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanmanın yaşanmadığı ve araçlardaki arızaların en geç 10 Aralık'a kadar düzeltileceği belirtildi.
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