FİNANS

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu yılın 9 ayında 1 milyon 167 bin 28 otomotiv üretilirken, bu rakam 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşe işaret etti. Söz konusu dönemde otomobil üretimi de yüzde 8 azalarak 769 bin 469 oldu

Otomotiv üretimi 9 ayda yüzde 5 düştü

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018'in ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de yüzde 3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü.

Toplam pazar ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 daralarak 23 bin 933 oldu. Bu dönemde yüzde 67 daralan otomobil pazarı da 17 bin 595 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28, otomobil üretimi de yüzde 8 düşerek 769 bin 464 düzeyinde gerçekleşti.

Traktör üretimi ile toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet oldu.

Otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67

OTOMOBİL PAZARINDA İTHALATIN PAYI YÜZDE 67

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük kamyonda yüzde 45, midibüste yüzde 15, kamyonette yüzde 2, minibüste yüzde 2 artarken, küçük kamyonda yüzde 10 ve otobüste yüzde 4 azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 16 azalarak 32 bin 676'ya geriledi.

Aynı dönemde toplam pazar yüzde 26 daralarak 479 bin 856 düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarında satışlar ise yılın 9 ayında yüzde 24 azaldı ve 362 bin 465 oldu.

Otomobil pazarında ithalatın payı yılın 9 aylık döneminde yüzde 67 olurken, bu oran hafif ticari araç pazarında yüzde 50 seviyesinde kaydedildi.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA ÜRETİM 9 AYDA YÜZDE 3 ARTTI

Ticari araç grubunda, bu yılın ocak-eylül döneminde üretim yüzde 3 arttı. Üretim, hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 artış kaydetti.

Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 33 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17 daraldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olurken, pazar daralması son 3 yılda yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında, toplam ihracat adet bazında yüzde 1 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 972 bin 208, otomobil ihracatı 644 bin 783 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 13, avro bazında yüzde 5 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,93 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 9,14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,62 milyar avro olarak kayıtlara geçti. AA


PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Otomobillerin gizli kalmış özellikleriOtomobillerin gizli kalmış özellikleri
Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomotiv üretimi Otomotiv Sanayii Derneği

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

Audi fabrikayı değiştirdi

Audi fabrikayı değiştirdi

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Opel durumu toparlamaya kararlı!

Opel durumu toparlamaya kararlı!

Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat

Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.