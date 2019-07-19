Otomotiv üretimi düştü, pazar daraldı

Otomotiv Sanayi Derneği’ne göre toplam üretim önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında düşüş gösterdi. Otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında azaldı. Toplam üretim 735.062 oldu. Toplam otomobil üretimi ise 492.700 sayısını bulmayı başardı.

Otomotiv ile ilgili üretim önemli bir daralma yaşarken aynı zamanda pazar payında da belirgin bir gerileme ortaya çıktı. Otomobil pazarı %43 oranında gerileme gösterdi. Bu yıl ayrıca 156.378 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Elbette üretim alanındaki daralma sadece otomobil ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda ticari araçlarda da %15 oranında bir üretim azalması ortaya çıktı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 2019 yılında otomotiv ihracatı %9 miktarında daralırken, otomobil ihracatı ise %8 oranında azalma gösterdi. Tüm bu tablolar bizlere otomotiv ile ilgili daralmanın geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Her ne kadar vergi indirimleri yapılsa bile, yine de otomotiv sektöründeki gerileme durdurulamıyor. Peki sizce de otomotiv ile ilgili gelişmeler olumsuz yönde devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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