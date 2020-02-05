Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 30,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu.

İlk üç şirketin ardından ilk 10'da yer alan diğer firmalar ise sırasıyla Tofaş, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, TGS Dış Ticaret, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ve Good Year Lastikleri oldu.

OİB verilerine göre 2020 yılına da iyi bir başlangıç yapan otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 3,2 artışla 2,4 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki en yüksek ocak ayı rakamına ulaşan sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2019 yılının otomotiv şampiyonlarını tebrik ederek "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.