Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu

Türkiye'de otomotiv sektöründe geçen yıl en çok ihracat yapan ilk üç firmanın sırasıyla Ford, Toyota ve Tofaş olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe zirvede Ford yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ile Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

OİB verilerine göre, Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak ayı dış satımı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 2 milyar 330 milyon dolara ulaştı. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.