Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet seviyesinde gerçekleşti. 14 bin 373 adet olan 2019 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,75 arttı. Geçen yılın ocak ayına kıyasla yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Alman otomobil üreticisi Volkswagen 3 bin 695 adetle ilk sıraya yerleşti. Ardından 3 bin 236 adetle Türkiye'de de üretim yapan Fiat sıralandı. Geçen yılın ocak ayına lider giren Renault ise 2 bin 914 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Dacia 2 bin 532 adetle dördüncü ve Toyota 2 bin 376 adetle beşinci sırada konumlandı. Markaların 2020 yılı ocak hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Volkswagen 3 bin 292 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 2 bin 743 adetle Renault ve 2 bin 351 adetle de Toyota sıralandı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADA

Bu yılın ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine 14 bin 547 adetle yüzde 66,1 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 10 bin 612 adet ve yüzde 48,2 pay ile yine Sedan otomobiller oldu.