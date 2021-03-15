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Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği, yeni otopark yönetmeliğine her daireye 1 otopark şartı yerine dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. Buna göre en az 120 metrekarelik ev için otopark zorunlu olacak. İşte yeni otopark yönetmeliğinin detayları...

Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni otopark yönetmeliği açıklandı. Yönetmeliğe göre en az 120 metrekarelik evlere otopark şartı getirildi.
Yetki büyükşehirlerden alındı, ilçe belediyelerine verildi. Daireler için de kural değişiyor. Otopark şartı için metrekare büyüklüğü dikkate alınacak.

EN AZ 120 METREKARELİK EV İÇİN OTOPARK ŞARTI GELİYOR

Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi, kaldırımların bile araçla dolması. Vatandaş neredeyse yürüyecek yer bulamazken hükümet kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin detayları da ortaya çıktı. Mevcut yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı vardı, uygulamada yaşanan sıkıntılar dikkate alındı. Artık dairelerin büyüklüğüne göre şart getirilecek.

Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az 1 otopark zorunlu olacak. Ancak eğer daire 120 ile 180 metrekare arasında ise tek başına o daire için otopark zorunlu kılınacak. 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

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MAĞAZA, DÜKKAN VE BANKA İÇİN ZORUNLULUK 40 METREKARE

Dükkan, mağaza, banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olacak. Büro binalarında ise oran 40'tan 50 metrekareye çıkacak.

BİNA YAKININDAN OTOPARK YERİ TEMİN EDİLEBİLECEK

Mevcut yönetmeliğe göre otoparkın bina bodrumunda olma zorunluluğu da kaldırılıyor. Yönetmelik hayata geçtiğinde parsel arkası ve bahçeler de bu ihtiyacı karşılayabilecek. Parselinde otopark yapılamayan yapılar için bin metre yarıçapındaki başka bir alandan tapuya şerh koymak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı getiriliyor. Binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı da verilecek.

OTOPARK YAPIMINDA YETKİ DEVRİ

Otopark yapma yetkisi de yeni yönetmelikle büyükşehirlerden alınacak. Gerekçe ise bedellerinin alınmasına rağmen otopark yapılmaması. O yetki ilçe belediyelerine verilecek. Ve bedeli alınan otoparkın 3 yıl içinde yapılması zorunlu kılınacak.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
120 m2 altında otopark aranmaması nasıl bir mantıktır. Adamlar otoparkla ugrasmamak için artık 119 m2 daireler yapar artık.
kural cok ama kacak binalara kat mulkiyeti veren bir hukumetimiz var. Ulkede hicbir seyde adalet yok. Vergini ödersin sana gelir ceza, ödemeyene af gelir yine bisey olmaz. Kat mulkiyetli diyerek 200bin fazla verir bir daire alırsin af gelir kaçak binadaki daire gelir senin dairenden daha değerli olur. Otopark sarti yillardir var kurala uyan nerde, kurallari denetleyen nerde.
tam okursan ona da var
işte bunların zihniyeti anca bu kadar
Haberi okuyanların ilk aklına gelen bu dur heralde
söylediğinde sonuna kadar haklısın
Başlığı okuyup gerisini okumayan nesil
tam yerinde bir cevap teorik ediyorum sizi
evler bundan sonra 119,5 metre
Bu ne ya İnsanların aklı ile dalga geçmişler,bu kararı alan bakanlık yetkilileri evlerinde kaç araç var 1(BİR) mi? Vallahi merak ettim beynim durdu..
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