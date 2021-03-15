Otopark yönetmeliğinde yeni dönem: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni otopark yönetmeliği açıklandı. Yönetmeliğe göre en az 120 metrekarelik evlere otopark şartı getirildi.
Yetki büyükşehirlerden alındı, ilçe belediyelerine verildi. Daireler için de kural değişiyor. Otopark şartı için metrekare büyüklüğü dikkate alınacak.
Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi, kaldırımların bile araçla dolması. Vatandaş neredeyse yürüyecek yer bulamazken hükümet kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin detayları da ortaya çıktı. Mevcut yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı vardı, uygulamada yaşanan sıkıntılar dikkate alındı. Artık dairelerin büyüklüğüne göre şart getirilecek.
Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az 1 otopark zorunlu olacak. Ancak eğer daire 120 ile 180 metrekare arasında ise tek başına o daire için otopark zorunlu kılınacak. 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.
Dükkan, mağaza, banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olacak. Büro binalarında ise oran 40'tan 50 metrekareye çıkacak.
Mevcut yönetmeliğe göre otoparkın bina bodrumunda olma zorunluluğu da kaldırılıyor. Yönetmelik hayata geçtiğinde parsel arkası ve bahçeler de bu ihtiyacı karşılayabilecek. Parselinde otopark yapılamayan yapılar için bin metre yarıçapındaki başka bir alandan tapuya şerh koymak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı getiriliyor. Binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı da verilecek.
Otopark yapma yetkisi de yeni yönetmelikle büyükşehirlerden alınacak. Gerekçe ise bedellerinin alınmasına rağmen otopark yapılmaması. O yetki ilçe belediyelerine verilecek. Ve bedeli alınan otoparkın 3 yıl içinde yapılması zorunlu kılınacak.
(AA)
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