ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

Otomobil sektörünü biraz olsun hareketlendirmek adına peşi sıra önemli adımlar atıldı. Bu adımlardan en önemlisi ise ÖTV oranlarında yapılan değişiklikti.

Bu sayede sıfır otomobil fiyatlarında önemli oranda indirimler gerçekleşti.İlk açıklanan takvimde bu kampanyanın yıl sonunda yani 31 Aralık’ta son bulacağı belirtilmişti. Fakat otomobil sektöründen gelen çağrı neticesinde ÖTV indirimi önce 31 Mart’a ardından da 30 Haziran’a uzatıldı

ÖTV İNDİRİMİN FAYDASI OLMADI

Peki hükümetin ÖTV indirimi sıfır otomobil satışlarını arttırmak için yeterli oldu mu? Hemen baştan belirtelim, ne yazık ki olamadı. Bu durumun temel nedeni ise kredi faizlerinin hala çok yüksek olması.Şu anda sıfır otomobil fiyatları 70.000TL seviyelerinden başlıyor. Biraz dolu bir model almak istediğinizde ise ödemeniz gereken fiyat 100.000TL’nin üzerine çıkıyor.

Haliyle bu rakamlarla peşin parayla araç almak pek de kolay değil.Hal böyle olunca vatandaşın öncelikli tercihi kredi oluyor. Fakat yüksek faizlerden ötürü krediçekmek de alıcıların pek işine gelmiyor. Çünkü 100.000TL’lik bir otomobil, yüksek kredi oranıyla 150.000 TL’ye gelebiliyor.ODD tarafından yayınlanan Nisan ayı rakamları da kredi faizleri düşmeden otomobil sektörünün rahat bir nefes alamayacağını gözler önüne seriyor