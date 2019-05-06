ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

Otomobil sektörünü biraz olsun hareketlendirmek adına peşi sıra önemli adımlar atıldı. Bu adımlardan en önemlisi ise ÖTV oranlarında yapılan değişiklikti.
Bu sayede sıfır otomobil fiyatlarında önemli oranda indirimler gerçekleşti.İlk açıklanan takvimde bu kampanyanın yıl sonunda yani 31 Aralık’ta son bulacağı belirtilmişti. Fakat otomobil sektöründen gelen çağrı neticesinde ÖTV indirimi önce 31 Mart’a ardından da 30 Haziran’a uzatıldı
ÖTV İNDİRİMİN FAYDASI OLMADI
Peki hükümetin ÖTV indirimi sıfır otomobil satışlarını arttırmak için yeterli oldu mu? Hemen baştan belirtelim, ne yazık ki olamadı. Bu durumun temel nedeni ise kredi faizlerinin hala çok yüksek olması.Şu anda sıfır otomobil fiyatları 70.000TL seviyelerinden başlıyor. Biraz dolu bir model almak istediğinizde ise ödemeniz gereken fiyat 100.000TL’nin üzerine çıkıyor.
Haliyle bu rakamlarla peşin parayla araç almak pek de kolay değil.Hal böyle olunca vatandaşın öncelikli tercihi kredi oluyor. Fakat yüksek faizlerden ötürü krediçekmek de alıcıların pek işine gelmiyor. Çünkü 100.000TL’lik bir otomobil, yüksek kredi oranıyla 150.000 TL’ye gelebiliyor.ODD tarafından yayınlanan Nisan ayı rakamları da kredi faizleri düşmeden otomobil sektörünün rahat bir nefes alamayacağını gözler önüne seriyor
SATIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI
ODD tarafından açıklanan rakamlara göre, yılın ilk 4 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla satışlar yüzde 47.87 oranında azaldı.Geçtiğimiz yıl ilk 4 ayda 229.556 otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sene aynı dönemde yalnızca 119.440 adetlik satış gerçekleşmiş.Nisan ayını baz alarak konuşacak olursak tablo biraz daha vahim görünüyor. Çünkü 2018’in Nisan ayıyla kıyaslandığında geçtiğimiz ay satışlar yüzde 56.46 oranında düşmüş durumda.Geçen sene 55.108 otomobil satılırken, bu sene ise 24.146 otomobil satılmış.
Hafif ticari araçtarafında ise tablo biraz daha karanlık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 16.018 satış gerçekleşirken, bu sene satılan hafif ticari araç sayısı ise 6.555.
Gelelim asıl merak edilen soruya. Mevcut ÖTV indirimi 30 Haziran sonrasında da devam edecek mi? Açık konuşmak gerekirse günümüz şartlarında ÖTV indiriminin sona ermesi demek, otomobil sektörü için iflas çanlarının çalması anlamına gelecektir.Çünkü indirimlere karşın sürekli daralan bir pazarla karşı karşıyayız. Üstelik son dönemde döviz kurları da tekrardan yukarı yönlü harekete başladı. Bu hareketin faiz oranlarını da arttırması bekleniyor.Dolayısıyla mevcut faiz oranları bile yüksekken, otomobil faizlerinin bir tık daha artması, sıfırotomobil alacakları daha da zor durumda bırakabilir. Tablo böyleyken ÖTV indiriminin sona ermesi pek de olası görünmüyor. En azından faiz oranları normal seviyelere inene kadar, ÖTVindiriminin devam edeceğini söyleyebiliriz.
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