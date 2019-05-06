FİNANS

ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurunun hızlı bir şekilde yükselmesi pek çok sektörü olumsuz olarak etkilemişti.Döviz kurunun yükselmesiyle birlikte kredi faizleri de artınca otomotiv ve konut sektörü durma noktasına gelmişti.

ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

Otomobil sektörünü biraz olsun hareketlendirmek adına peşi sıra önemli adımlar atıldı. Bu adımlardan en önemlisi ise ÖTV oranlarında yapılan değişiklikti.

Bu sayede sıfır otomobil fiyatlarında önemli oranda indirimler gerçekleşti.İlk açıklanan takvimde bu kampanyanın yıl sonunda yani 31 Aralık’ta son bulacağı belirtilmişti. Fakat otomobil sektöründen gelen çağrı neticesinde ÖTV indirimi önce 31 Mart’a ardından da 30 Haziran’a uzatıldı

ÖTV İNDİRİMİN FAYDASI OLMADI

Peki hükümetin ÖTV indirimi sıfır otomobil satışlarını arttırmak için yeterli oldu mu? Hemen baştan belirtelim, ne yazık ki olamadı. Bu durumun temel nedeni ise kredi faizlerinin hala çok yüksek olması.Şu anda sıfır otomobil fiyatları 70.000TL seviyelerinden başlıyor. Biraz dolu bir model almak istediğinizde ise ödemeniz gereken fiyat 100.000TL’nin üzerine çıkıyor.

Haliyle bu rakamlarla peşin parayla araç almak pek de kolay değil.Hal böyle olunca vatandaşın öncelikli tercihi kredi oluyor. Fakat yüksek faizlerden ötürü krediçekmek de alıcıların pek işine gelmiyor. Çünkü 100.000TL’lik bir otomobil, yüksek kredi oranıyla 150.000 TL’ye gelebiliyor.ODD tarafından yayınlanan Nisan ayı rakamları da kredi faizleri düşmeden otomobil sektörünün rahat bir nefes alamayacağını gözler önüne seriyor

SATIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI

ODD tarafından açıklanan rakamlara göre, yılın ilk 4 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla satışlar yüzde 47.87 oranında azaldı.Geçtiğimiz yıl ilk 4 ayda 229.556 otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sene aynı dönemde yalnızca 119.440 adetlik satış gerçekleşmiş.Nisan ayını baz alarak konuşacak olursak tablo biraz daha vahim görünüyor. Çünkü 2018’in Nisan ayıyla kıyaslandığında geçtiğimiz ay satışlar yüzde 56.46 oranında düşmüş durumda.Geçen sene 55.108 otomobil satılırken, bu sene ise 24.146 otomobil satılmış.

Hafif ticari araçtarafında ise tablo biraz daha karanlık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 16.018 satış gerçekleşirken, bu sene satılan hafif ticari araç sayısı ise 6.555.

Gelelim asıl merak edilen soruya. Mevcut ÖTV indirimi 30 Haziran sonrasında da devam edecek mi? Açık konuşmak gerekirse günümüz şartlarında ÖTV indiriminin sona ermesi demek, otomobil sektörü için iflas çanlarının çalması anlamına gelecektir.Çünkü indirimlere karşın sürekli daralan bir pazarla karşı karşıyayız. Üstelik son dönemde döviz kurları da tekrardan yukarı yönlü harekete başladı. Bu hareketin faiz oranlarını da arttırması bekleniyor.Dolayısıyla mevcut faiz oranları bile yüksekken, otomobil faizlerinin bir tık daha artması, sıfırotomobil alacakları daha da zor durumda bırakabilir. Tablo böyleyken ÖTV indiriminin sona ermesi pek de olası görünmüyor. En azından faiz oranları normal seviyelere inene kadar, ÖTVindiriminin devam edeceğini söyleyebiliriz.

1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Mayıs - Donanım Günlüğü1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Mayıs - Donanım Günlüğü

1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Mayıs

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖTV ve KDV indirimleri döviz kuru kredi faizleri

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Dolarda 6 lirayı gördü

Dolarda 6 lirayı gördü

Diyarbakır'dan dünyaya satıyor

Diyarbakır'dan dünyaya satıyor

Marketlerden daha ucuz! Vatandaşlar ramazan öncesi oraya yöneldi

Marketlerden daha ucuz! Vatandaşlar ramazan öncesi oraya yöneldi

Ramazanda umutları vardiyalı iş yerlerinde

Ramazanda umutları vardiyalı iş yerlerinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honda Türkiye’ye çifte ödül

Honda Türkiye’ye çifte ödül

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

İşte en çok satılan otomobil markası!

Trafik yoğunluğuna 'düşük emisyon alanı' önlemi

Trafikte yeni dönem!

"Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık"

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.