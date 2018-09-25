FİNANS

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2018 10:42 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörü, kurdaki artış sonrasında yaşadığı yüzde 50'lik daralmanın daha da derinleşmesinden endişe ederken ÖTV'de indirim düzenlemesi geldi. Yeni düzenleme araç fiyatlarında 3 bin TL ile 14 bin TL arasında indirim sağlayacak. Sektör yetkilileri düzenlemenin satışlara büyük bir etkisi olmayacağını belirterek, "En büyük sorun krediye ulaşmak" diyor.

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Her 10 kredi başvurusundan 7'si reddediliyor" derken Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ÖTV indiriminin iyi niyetle atılmış bir adım olduğunu belirerek "Ancak finansman maliyetleri yaklaşık 4 kat arttı" dedi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, stokların erimesi sonrası asıl zamların geleceğini söyledi.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre; motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak. Fiyatlarda %3.3-6.2 aralığında bir avantaj sağlıyor Yeni düzenleme en ucuz araç için 3 bin TL, en pahalı araç için de 14 bin TL indirim anlamına geliyor.

Düzenleme, anahtar teslim fiyatlarda yüzde 3.3-6.2 aralığında bir avantaj sağlıyor. Örneğin 108 bin TL'lik bir araç, yeni düzenleme ile 105 bin TL'ye iniyor. Elektrik motoru da olup, elektrik motor gücü 50 kW'ı geçen motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen araçlarda; yüzde 45 vergi oranına, ÖTV matrahı 85 bin lirayı aşmayan araçlar dahil olacak, bu matrah daha önceki tebliğde 50 bin liraydı. Yüzde 50'lik vergi diliminde ise ÖTV matrahı 50 bin -80 bin lira yerine 85 binl35 bin lira olarak belirlendi. Bu kategoride matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 100 olarak uygulanacak.

“HURDA TEŞVİKİ ARTIRILMALI AYRICA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANMALI”

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı E. Ali Bilaloğlu, gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) oranını belirleyen matrahlardaki bu artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki, sadece otomotiv sektörü değil, genel olarak tüm sektörlere baktığımızda, vergilerin yanı sıra Tüketici Güven Endeksi ve döviz kurlarındaki belirsizlik sektörler için çok önemli bir gösterge. Dolayısıyla, Türk lirasındaki oynaklığın azalması ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve karar alıcıların da güven endeksinin artmasına yönelik kararları ve aksiyonları, ekonomik güvenin yukarı taşınmasını sağlayacak. Ayrıca hurda indirimi de sektörde uzun zaman beklenen bir konu idi. Hayata geçirildi fakat etkisi çok kısıtlı oldu. Bunun başlıca nedeni benzer şekilde sadece en düşük ÖTV dilimine giren modellerin çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin bu fırsattan yararlanma imkanı çok kısıtlı. Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçlar ise taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılması.”

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ÖTV indirimi kredi taşıt kredisi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu mu indirim Devede kulak
15.000 liralık arabaya 110.000 lira istiyorsunuz. bu arabaya bu parayı veren insan kesinlikle helal kazanmıyordur. ben o parayı kazanmak için daha ne kadar çalışacağım kesitremiyorum. mesleğimi merak etmişsinizdir kesin bilimsel araştırma yapan bir enstitüde uzman olarak eşşşşşşek gibi çalışıyorum. evim yok arabam 1995 model ve eğer birisi gelip bana çarparsa içinde kesin olarak ölürüm. airbag falan yok direksiyon simidi demir kadar sert. çalıştığım yer yüzünden araba kullanmak zorundayım aksi taktirde toplu taşımayı havada kaparım.
EV AL ARABA AL EKONOMİSİ COZLADI SANIRIM .
sıfır'a sıfır elde var sıfır
100 bin liralik araci 230 bin liraya vatandaşina satan hükümet 3 bin lira ötv vergisi düşürdü diye neredeyse oynayacaklar bi düşünün bakalim gürcistan veya yunanistan hangi araci üretiyor onlarda 5 bin euro olan araç türkiyede niye 10 bin euro onlarda dişardan alip getiriyolar ama halkina ucuz satıyorlar
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