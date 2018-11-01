FİNANS

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi.

Peki ÖTV indirimi ile birlikte Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinin fiyatları ne olacak?

İşte güncelenen fiyatlar

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Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.
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Çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan modellerin ÖTV oranlarında bir değişim yapılmadı. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller için de herhangi bir ÖTV değişikliği yok.
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PAZARIN YÜZDE 96'SI 1.6 LİTRENİN ALTINDA

PAZARIN YÜZDE 96'SI 1.6 LİTRENİN ALTINDA
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılı Eylül sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 347.569 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
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"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA GERİLEYECEK"

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA GERİLEYECEK"
ÖTV değişiminin 100 bin TL baz fiyatı olan bir otomobilde getirdiği indirim 17.700 TL oluyor.
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RENAULT MEGANE

RENAULT MEGANE
2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir indirim olması bekleniyor.
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RENAULT MEGANE

RENAULT MEGANE
Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30 Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL İndirim oranı: 11 bin 168 TL
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FİAT EGEA SEDAN

FİAT EGEA SEDAN
Vergisiz fiyat: 40 bin 853 TL Eski satış fiyatı: 69 bin 900 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30
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FİAT EGEA SEDAN

FİAT EGEA SEDAN
Yeni satış fiyatı: 62 bin 668 TL İndirim oranı: 7 bin 232 TL
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VOLKSWAGEN GOLF

VOLKSWAGEN GOLF
Vergisiz fiyat: 74 bin 576 TL Eski satış fiyatı: 149 bin 700 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35
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VOLKSWAGEN GOLF

VOLKSWAGEN GOLF
Yeni satış fiyatı: 134 bin 730 TL İndirim oranı: 14 bin 970 TL
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VOLKSWAGEN PASSAT

VOLKSWAGEN PASSAT
Vergisiz fiyat: 99 bin 322 TL Eski satış fiyatı: 175 bin 800 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35
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VOLKSWAGEN PASSAT

VOLKSWAGEN PASSAT
Yeni satış fiyatı: 158 bin 220 TL İndirim oranı: 17 bin 580 TL
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RENAULT CLİO

RENAULT CLİO
Vergisiz fiyat: 53 bin 331 TL Eski satış fiyatı: 91 bin 250 Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30
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RENAULT CLİO

RENAULT CLİO
Yeni satış fiyatı: 81 bin 810 TL İndirim oranı: 9 bin 440 TL
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TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA
Vergisiz fiyat: 40 bin 789 TL Eski satış fiyatı: 86 bin 900 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30
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TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA
Yeni satış fiyatı: 77 bin 910 TL İndirim oranı: 8 bin 990 TL
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NİSSAN QASHQAİ

NİSSAN QASHQAİ
Vergisiz fiyat: 76 bin 440 TL Eski satış fiyatı: 135 bin 300 Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35
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NİSSAN QASHQAİ

NİSSAN QASHQAİ
Yeni satış fiyatı: 121 bin 770 TL İndirim oranı: 13 bin 530 TL
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BMW 116d

BMW 116d
Vergisiz fiyat: 126 bin 747 TL Eski satış fiyatı: 239 bin 300 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %60 - %45
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BMW 116d

BMW 116d
Yeni satış fiyatı: 216 bin 685 TL İndirim oranı: 22 bin 615 TL KAYNAK:NTV
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Anahtar Kelimeler:
KDV ve ÖTV indirimi Nissan Renault BMW Golf wolksvagen

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BEN HERAKŞAM EVE GİDERKEN 3 BUZDOLABI 1 ARABA ALIYORUM???????????????????
At arabası fiyatları da listelere ekleyin artık.
Ne güzel ne güzel gerçek fiyatın iki katını ödemiş hep bu güne kadar , vergisiz fiyat 75.000 vergili fiyat 149.950 aynen devam..
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