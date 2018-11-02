ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Peki ÖTV indirimi ile birlikte Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinin fiyatları ne olacak?

İşte güncelenen fiyatlar

1 / 28 Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.

2 / 28 Çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan modellerin ÖTV oranlarında bir değişim yapılmadı. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller için de herhangi bir ÖTV değişikliği yok.

3 / 28 PAZARIN YÜZDE 96'SI 1.6 LİTRENİN ALTINDA Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılı Eylül sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 347.569 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

4 / 28 "OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA GERİLEYECEK" ÖTV değişiminin 100 bin TL baz fiyatı olan bir otomobilde getirdiği indirim 17.700 TL oluyor.

5 / 28 RENAULT MEGANE 2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir indirim olması bekleniyor.

6 / 28 RENAULT MEGANE Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL

7 / 28 RENAULT MEGANE Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30 Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL İndirim oranı: 11 bin 168 TL

8 / 28 FİAT EGEA SEDAN Vergisiz fiyat: 40 bin 853 TL Eski satış fiyatı: 69 bin 900 TL

9 / 28 FİAT EGEA SEDAN Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

10 / 28 FİAT EGEA SEDAN Yeni satış fiyatı: 62 bin 668 TL İndirim oranı: 7 bin 232 TL

11 / 28 VOLKSWAGEN GOLF Vergisiz fiyat: 74 bin 576 TL Eski satış fiyatı: 149 bin 700 TL

12 / 28 VOLKSWAGEN GOLF Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35

13 / 28 VOLKSWAGEN GOLF Yeni satış fiyatı: 134 bin 730 TL İndirim oranı: 14 bin 970 TL

14 / 28 VOLKSWAGEN PASSAT Vergisiz fiyat: 99 bin 322 TL Eski satış fiyatı: 175 bin 800 TL

15 / 28 passat2 Eski ve indirimli ÖTV oranı: yüzde 50 - yüzde 35

16 / 28 VOLKSWAGEN PASSAT Yeni satış fiyatı: 158 bin 220 TL İndirim oranı: 17 bin 580 TL

17 / 28 RENAULT CLİO Vergisiz fiyat: 53 bin 331 TL Eski satış fiyatı: 91 bin 250

18 / 28 RENAULT CLİO Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

19 / 28 RENAULT CLİO Yeni satış fiyatı: 81 bin 810 TL İndirim oranı: 9 bin 440 TL

20 / 28 TOYOTA COROLLA Vergisiz fiyat: 40 bin 789 TL Eski satış fiyatı: 86 bin 900 TL

21 / 28 TOYOTA COROLLA Eski ve indirimli ÖTV oranı: %45 - %30

22 / 28 TOYOTA COROLLA Yeni satış fiyatı: 77 bin 910 TL İndirim oranı: 8 bin 990 TL

23 / 28 NİSSAN QASHQAİ Vergisiz fiyat: 76 bin 440 TL Eski satış fiyatı: 135 bin 300

24 / 28 NİSSAN QASHQAİ Eski ve indirimli ÖTV oranı: %50 - %35

25 / 28 NİSSAN QASHQAİ Yeni satış fiyatı: 121 bin 770 TL İndirim oranı: 13 bin 530 TL

26 / 28 BMW 116d Vergisiz fiyat: 126 bin 747 TL Eski satış fiyatı: 239 bin 300 TL Eski ve indirimli ÖTV oranı: %60 - %45

27 / 28 RENAULT MEGANE Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL İndirim oranı: 11 bin 168 TL