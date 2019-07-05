FİNANS

Ötv indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncelllendi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Otomotiv şirketleri, 30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulamasının kalkmasının ardından fiyat listesini güncelledi.

İşte sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte değişen fiyatlar.

İşte yeni otomobil fiyatları

Volkswagen Polo 1.0:

Volkswagen Polo 1.0:
Fiyatı: 110 bin 700 lira

Citroen C3 Live 1.2

Citroen C3 Live 1.2
Fiyatı: 105 bin 500 lira

Toyota Yaris 1.0

Toyota Yaris 1.0
Fiyatı: 100 bin 500 lira

Fiat Egea 1.4 Fire

Fiat Egea 1.4 Fire
Fiyatı: 89 bin 900 lira

Renault Symbol 1.0 SCe

Renault Symbol 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira

Peugeot 301 Active 1.2

Peugeot 301 Active 1.2
Fiyatı: 106 bin 203 lira

Opel Corsa Essentia

Opel Corsa Essentia
Fiyatı: 98 bin 400 lira

Ford Fiesta 1.1L

Ford Fiesta 1.1L
Fiyatı: 100 bin 800 lira

Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe

Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI
Fiyatı: 125 bin 400 lira

Skoda Fabia 1.0

Skoda Fabia 1.0
Fiyatı: 96 bin 253 lira
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