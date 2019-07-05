Ötv indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncelllendi

İşte sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte değişen fiyatlar.
İşte yeni otomobil fiyatları
Volkswagen Polo 1.0:
Fiyatı: 110 bin 700 lira
Citroen C3 Live 1.2
Fiyatı: 105 bin 500 lira
Toyota Yaris 1.0
Fiyatı: 100 bin 500 lira
Fiat Egea 1.4 Fire
Fiyatı: 89 bin 900 lira
Renault Symbol 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira
Peugeot 301 Active 1.2
Fiyatı: 106 bin 203 lira
Opel Corsa Essentia
Fiyatı: 98 bin 400 lira
Ford Fiesta 1.1L
Fiyatı: 100 bin 800 lira
Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI
Fiyatı: 125 bin 400 lira
Skoda Fabia 1.0
Fiyatı: 96 bin 253 lira
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