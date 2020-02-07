Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

Şirket açıklamasına göre, Oyak Renault, Yeni Clio'nun seri imalatına başladığı 50. kuruluş yılında 342 bin 777 adet otomobil 512 bin 584 adet motor üretimi gerçekleştirdi.

2019 yılında da yüksek üretim performansını koruyan Oyak Renault'da üretilen 122 bin adet Yeni Clio modeli, 30 ülkeye ihraç edildi.

Oyak Renault ayrıca geçtiğimiz yıl 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi üretti.

Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi'nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.

'HİBRİT MOTOR SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, kuruluşlarının 50. yılını kutladıkları 2019 yılında da göstermiş olduğumuz performans sayesinde otomobil ile motor üretimlerinde ve ihracatta önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Renault Grubu'nun bir parçası olarak Oyak Renault, Türkiye'ye değer katmaya devam etti. 2019’da Yeni Clio'nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hibrit motorun seri üretimine başlayacağız."

KAYNAK:AA

