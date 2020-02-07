FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Oyak Renault, Yeni Clio modelinin seri imalatına başladığı 2019 yılını, 342 bin 777 adet otomobil, 512 bin 584 adet motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu.

Oyak Renault, otomobil üretimindeki liderliğini korudu

Şirket açıklamasına göre, Oyak Renault, Yeni Clio'nun seri imalatına başladığı 50. kuruluş yılında 342 bin 777 adet otomobil 512 bin 584 adet motor üretimi gerçekleştirdi.

2019 yılında da yüksek üretim performansını koruyan Oyak Renault'da üretilen 122 bin adet Yeni Clio modeli, 30 ülkeye ihraç edildi.

Oyak Renault ayrıca geçtiğimiz yıl 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi üretti.

Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi'nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.

'HİBRİT MOTOR SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, kuruluşlarının 50. yılını kutladıkları 2019 yılında da göstermiş olduğumuz performans sayesinde otomobil ile motor üretimlerinde ve ihracatta önemli başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Renault Grubu'nun bir parçası olarak Oyak Renault, Türkiye'ye değer katmaya devam etti. 2019’da Yeni Clio'nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hibrit motorun seri üretimine başlayacağız."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyorOtomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OYAK Renault, Yeni Clio,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

SGK'dan emekliye şok! Maaşını geri istedi

Araç sahipleri dikkat! 8 kuruşluk indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! 8 kuruşluk indirim geliyor

TBMM'ye sunuldu! Bankacılık Kanunu'nda değişiklik

TBMM'ye sunuldu! Bankacılık Kanunu'nda değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Audi hatalı hava yastıkları nedeniyle 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

AB’de dizel otomobil piyasası küçülüyor

AB’de dizel otomobil piyasası küçülüyor

Vergisi düşük sıfır otomobiller daha çok tercih edildi

En çok onlar tercih edildi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.