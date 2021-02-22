Piyasada yaprak kıpırdamıyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum

Pandemi nedeniyle geçen sene büyük bir hareketlilik yaşanan ikinci el araba piyasasından birbiri ardına haberler gelmeye devam ediyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusuna yanıt arayarak piyasanın güncel durumunu merak ediyor. Son olarak İHA'nın haberine göre, Edirne'de oto galericiler, hiç böyle durgun bir dönem yaşamadıklarını belirterek, ikinci el araçların artık yatırım aracı olarak görülmediğini belirtti. Vatandaşlar şimdi ikinci el araba alınır mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM Edirne'de ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. İHA'nın haberine göre pandemiden bu yana işlerinde bir hareketlilik olmadığını söyleyen oto galericiler, faizlerin yüksek olması, birçok esnafın iş yerini açamaması, işsizlik gibi faktörlerin araç piyasasını etkilediğini söylüyor. Edirne Yeni Sanayi Sitesinde Oto Galeri çalışanlarından Gürkan Özcan, ikinci el araçların artık yatırım aracı olarak görülmediğini söyledi. Özcan, ikinci el piyasasında kısıtlamaların da etkisini hissettiklerini dile getirerek, “İkinci el araç alım-satımlarında yarı yarıya bir düşüş var. Çünkü piyasa bozuk, esnaf dükkanını kapattı, öğrenci yok, faizler de yüksek. Bunlar önemli etkenler. Önceden yatırım aracıydı. Şu anda yatırım aracı olarak görülmüyor. Tamamen ihtiyaç. İnsanlar yarın ne olacağını bilemiyor. Önünü göremiyor. Korkuyorlar. İkinci el araçlarda fiyatlar aynı şekilde gidiyor. Pek bir düşüş yok. Yıl sonunda ufak araçların satışı bir ara yükseldi. Modelli araçlar maalesef satılmıyor. İşlerin düzelebilmesi için yasakların kalkması, faizlerin düşmesi, esnafın rahatlaması gerekiyor" dedi.

Oto galerici Erdem Vatansever de ikinci el piyasasının birkaç ay öncesinden daha kötü durumda olduğunu anlattı. Vatansever, işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, “Şu anda birkaç ay öncesinden daha da kötü gidiyor. Hiçbir hareket yok. İşler durma noktasında. Devletimizden farklı şeyler bekliyoruz. Esnaf çok kötü durumda. Bu işi resmi olarak yapanlar için sevindirici durumlar var. Bu işi gayri resmi yapanlar vardı. Onların da hiçbir iş yapamamasından dolayı esnafın bir yandan mutlu olması gerekiyor. Ama işlerin bu kadar kötü olması ister istemez bizi etkiliyor” dedi. "FİYATLAR SON BİR SENENİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE" Araba satın almak isteyen vatandaşlar, uzmanların yorumlarını merak ediyor ve galericiler son duruma dair yaptığı değerlendirmeleri araştırıyor. DHA'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde galerici Egemen Kurtçu ve satış danışmanı Mustafa Bal piyasaya dair değerlendirmelerde bulundu. Otomotiv firmalarının üretime ara vermesinin ardından yaşanan üretim sıkıntısı sonucu gerçekleşen ikinci el otomobil piyasasındaki canlılık, yeni modellerin piyasaya girmesi ve kampanyaların başlamasıyla sona erdi. Galericiler, otomobil satın almak isteyenlere fiyatların makul olduğunu belirtiyor.

Fiyatlarda yüzde 14'ü bulan bir gerilemenin olduğunu belirten galerici Egemen Kurtçu, otomobil almak için doğru zaman olduğunu söyledi. Kış mevsiminin Türkiye'de otomobil fiyatlarının düştüğü zaman olduğunu dile getiren Kurtçu, araç fiyatlarının son bir senenin en düşük seviyesinde olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Satış danışmanı Mustafa Bal ise aralık ve ocak ayında yüzde 5 ile yüzde 10 arası bir düşmenin yaşandığını aktardı. Fiyatları ve modelleri görmek adına ikinci el oto galerisine gelen Yakup Köstekci ise fiyatların bir ay öncesine göre uygun olduğunu ancak iki ay sonra ne olacağını bilemediklerini dile getirdi. PİYASADA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR 2020 yılında koronavirüs salgının başlamasıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmişti. İHA’nın haberine göre Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu geçtiğimiz günlerde, 2020 yılının mart ayına kadar işlerinin iyi gittiğini ama pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüş gerçekleştiğini belirtti. İkinci el araba piyasasında geçtiğimiz sene yüzde 120 oranında fiyat artışının olduğunu kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini aktardı.

Yurtlu, şu anda ikinci el araç piyasasında düşüşün devam ettiğini söylerken geçtiğimiz senenin ilk 2.5 ayında yani pandemi çıkana dek işlerinin iyi olduğunu, pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti yaşandığını ve piyasanın açılmasıyla beraber ciddi bir artışın gerçekleştiğini dile getirdi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? 2020 yılında yaşanan rekor fiyat artışlarının son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışı olduğunu söyleyen Yurtlu, yüzde 120’yi bulan fiyat artışları yaşandığını ve bu sebepten dolayı fiyatların muazzam bir ivme kazandığını söyledi. 100 bin TL’lik arabaların, 200-220 bin TL’ye kadar yükseldiğini anlatan Yurtlu, fiyatlar normal olmayınca artık işin yolundan çıkmış olduğunu dile getirdi. Müşterilerine “Nasıl bir araba bakıyorsunuz” diye sorduklarında yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediklerini belirten Yurtlu, o dönemde döviz bürosundan döviz alır gibi araç satın alınmaya başlandığını aktardı. Bu durumun şişkinlik yaptığını söyleyen Yurtlu, vatandaşların kullanmayacakları araçların satın almasıyla ister istemez bir doygunluk yaşandığını ifade etti. 2020 yılında ikinci el piyasası için “zikzaklı bir yıl” ifadesini kullanan Yurtlu, bu kez kasım ayından itibaren fiyatların ciddi bir şekilde durağanlaştığını belirtti.

Bu durağanlıkla birlikte fiyatların geri doğru gittiğini izlediklerini söyleyen Yurtlu, o günden beri ikinci el araba fiyatları ile ilgili durağanlığın ve geriye gidişin devam ettiğini aktardı. 4 aydır fiyatların her gün geri çekildiğini söylerken vatandaşların da eski fiyatlara bakarak şimdiki fiyatları kabul etmediğini dile getirdi. Yurtlu, bu durumda yapılacak bir şeyin olmadığını ve fiyatların geri gelmesinin de kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. FİYATLARDA DÜŞMEYE RAĞMEN SATIŞ YOK Artan taleple fiyatları ikiye ve hatta üçe katlanmış olan araçların satışı, banka faizlerinin de yükselmesiyle beraber durma noktasına geldi. İHA'nın haberine göre fiyatların düştüğünü belirten galericiler, düşmeye rağmen satış olmadığını belirtti. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını ifade etti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galeri sektöründe ticaret yapan ve geçtiğimiz günlerde İHA'ya konuşan Ali Koyuncu, şu anda alım ve satımın tamamen durduğunu ve önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtti. Son 6 aydır sektörün durma noktasında olduğunu dile getiren Koyuncu, banka faizlerinin yükselmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi halinde piyasanın canlanacağını ifade eden Koyuncu, araç fiyatlarında bir miktar düşme olmasına rağmen satışın çok az olduğunu ve araç fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemediklerini ifade etti.

İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı olan galerici Turgay Gümüş ise işlerinin 6 aydır durgun olduğunu ve okullar kapalı olduğu için ticari araçlarını satamadıklarını belirtti. Önceden 3 günde 17 adet araç sattıklarını dile getiren Gümüş, 6 aydır araçların ellerinde kaldığını söyledi. Genellikle öğrenci servisi sattıklarını ve okullar kapalı olduğu için bunların ellerinde kaldığını aktaran Gümüş, çok sayıda galericinin de dükkanını kapattığını ifade etti. Aynı zamanda Gümüş, fiyatların eskisi gibi olmadığını ve düştüğünü söyledi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Geçtiğimiz günlerde, İHA’nın haberine göre piyasanın durgun olduğunu aktaran galerici Uğur Potur, piyasada çok fazla sıfır araç olduğu için ikinci el piyasasının yüzde 25 düştüğünü belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalmasıyla beraber işlerin düzeleceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Potur, şu an için 150 bin TL’ye kadar olan araçlara talep olduğunu söyledi. Potur, lüks araçlara çok fazla talebin olmadığından bahsetti. Vatandaşlar bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK? Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olmasının etkili olduğunu söyleyen Potur, ikinci el piyasasının hızlı olduğu dönemleri işaret ederek o dönemlerde haftada 6 arabaya kadar sattıklarını anımsattı. Şu an için ayda 1 ya da 2 araç sattıklarını söyleyen Potur, fiyatların artacağını düşündüklerini söyledi. ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Potur, bu dönemin 2. el araç alma zamanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Potur, yaz döneminde bu fiyatları bulmanın zor olacağından bahsetti. Piyasanın son 10 yılın gerisinde olduğunu belirten galerici Yunus Ete ise piyasayla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Ete, işlerde yüzde 30-40 arası bir gerilemenin olduğunu hissettiklerini söylerken bunun sebebini de pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağladıklarını dile getirdi. Düzelmesini ümit ettiklerini söyleyen Ete, nisan ayının ardından bir hareketlenme beklediklerini belirtti. “Şu anda fiyatlar da yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz” yönünde değerlendirmelerde bulunan Ete, yaz aylarında günde 5-6 araç satarken şu anda bu rakamın hafta 1-2’ye düştüğünü söyledi.

ONLINE İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA "İLK 3" DEĞİŞMEDİ AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu. Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı.