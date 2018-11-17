Range Rover Evoque 2018 LA Motor Show’a katılacak!

2012 yılında ilk çıkışını yapan Range Rover Evoque kısa sürede küçük premium SUV segmentinde büyük başarı sağladı. Ancak kariyerinde yedinci yılını tamamlamak üzere. Artık iyice yaşlanan popüler İngiliz coupe SUV modeli piyasadaki yerini önümüzdeki hafta ortaya çıkacak olan ikinci nesil kardeşine bırakarak emekli olmaya hazırlanıyor. 22 Kasım’da Londra’da düzenlenecek olan özel bir etkinlikte dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan yeni Range Rover Evoque’un üzerindeki örtünün kalkmasına artık sayılı günler kaldı.

30 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 Los Angeles Motor Show’da boy gösterecek olan ikinci nesil Evoque bir kez de burada boy gösterecek.

Lansmana sayılı günler kala heyecan katsayısını yükseltmek isteyen İngiliz üretici ise ikinci jenerasyon Evoque için geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç teaser görüntüleri yayınladı. Londra’nın popüler mekanlarının ev sahipliği yaptığı görülen teaser görüntüleri kesinlikle çok yaratıcı. Çeşitli parlak renkli tellerle tasvir edilen bazı örnekler bizlere yeni Evoque’a çeşitli açılardan bakış açıları sunuyor. Ancak zekici düşünülmüş bu teaser görüntüleri bile mevcut tasarım profilinin pek de değişmediğini saklamaya yetmiyor. Tabii yine de bunu söylemek için biraz erken gibi. Önümüzdeki hafta Londra’da gerçekleşecek olan dünya prömiyerinde bu hep birlikte göreceğiz.

Son olarak, sıkı Range Rover takipçileri markanın yine Kasım 2015’te Range Rover Evoque Cabrio Concept olarak ortaya çıkardığı ve 2017’de piyasaya sürdüğü Evoque Convertible için benzer bir teaser paylaşımı yaptığını hatırlayacaklardır diyelim.

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