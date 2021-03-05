Renault Clio fiyatları ne kadar? Renault Clio 2021 fiyat listesi

Pandemi sonrası sağlık konularının öne çıkmasıyla özel araçlara olan ilginin yüksekliği dikkat çekiyor. Arabaya ihtiyacı olan tüm çalışanlar ve çocuklu aileler dört gözle araba fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Renault Clio bu dönemde en çok araştırılan markalardan biri. Peki Renault Clio fiyatları ne kadar oldu?

Yeni Renault Clio Fiyatları

Dinamik hatları ve dikkat çeken detaylarıyla daha ilk bakışta araba sevdalılarını cezbeden Yeni Renault Clio modeli, C şeklindeki Renault imzalı gündüz farları ve turuncu rengiyle en gözde araçlardan biri olarak biliniyor. Ayda 2.225 TL taksitle sahip olunabilen Yeni Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 155.000 TL.

Yeni Renault CAPTUR Fiyatları

Bir başka model ise Akıllı Kokpit ve Multi Sense özelliklerinin bulunduğu Yeni Renault CAPTUR modeli. Bu modele ise ayda 3.503 TL taksitle 36 ayda sahip olunabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 298.000 TL. Araç ön panel, havalandırma, vites çevresi, kol dayama alanları ve koltuk gibi bir çok farklı kişiselleştirme seçenekleriyle kendi isteğinize göre kişiselleştirilebiliyor.