FİNANS

Renault'dan mayıs ayında cazip fırsatlar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Renault, mayıs ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fiyat fırsatı veriyor.

Renault'dan mayıs ayında cazip fırsatlar

Renault, mayıs ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault müşterileri, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık 1500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile 1500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.

Megane Sedan'da 45 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit imkanı mevcut.

Kampanyada Kadjar ise 55 bin lira peşinat ve 3 bin lira aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,89 faiz oranı yer alıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 40 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerine sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Mayıs ayında Clio HB 80 bin 400 lira, Kangoo 96 bin 900 lira, Megane Sedan 107 bin 900 lira, Trafic ve Master 124 bin 400 lira, Captur ise 139 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KAYNAK:AA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
O otomobiller tarihe karışıyorO otomobiller tarihe karışıyor
İndirimler satışları arttırmaya yetmediİndirimler satışları arttırmaya yetmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault kampanya otomobil

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dev projede flaş gelişme!

Dev projede flaş gelişme!

Erdoğan açıklamıştı, 12 kat talep geldi

Erdoğan açıklamıştı, 12 kat talep geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dizel otomobiller tarihe karışıyor

O otomobiller tarihe karışıyor

ÖTV indirimi de sıfır otomobil satışlarını arttırmaya yetmedi

İndirimler satışları arttırmaya yetmedi

Honda Türkiye’ye çifte ödül

Honda Türkiye’ye çifte ödül

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

İşte en çok satılan otomobil markası!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.