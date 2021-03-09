Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar? Megane ve Koleos 2021 fiyat listesi açıklandı

Pandemi sürecinin başlamasıyla özel araçlara olan ilgi ve alaka da artmış durumda. Gerek aileler, gerek iş insanları özel araçların pandemide daha güvenli olduğu ve tercih edilmesi gerektiği konusunda hem fikir. Renault 2021 modelleri de araç tutkunları tarafından en çok merak edilen modeller arasında. Peki Renault Megane ve Renault Koleos 2021 fiyatları ne kadar? Renault Koleos 2021 ve Renault Megane 2021 fiyat listesini sizin için derledik.

YENİ RENAULT KOLEOS 2021 FİYATLARI NE KADAR?

Yenilenen tasarım ve üst düzey malzeme kalitesiyle bilinen Yeni Renault Koleos'a 2021 senesinde 493.100 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. İç ve dış tasarımı ve ince detaylarıyla dikkat çeken bir SUV olan araçta geniş alt koruması, yeniden tasarlanmış ön ızgara, Renault’nun özgün imzası C şeklindeki LED gündüz farları ve krom kaplama ön tampon ile yeni Renault Koleos tüm dikkatleri üzerine topluyor.

YENİ RENAULT KOLEOS ÖZELLİKLERİ

Yeni Renault Koleos, iç mekan yüksek konfor ve üstün sürüş deneyimi için tasarlandı. Krom kaplamalar, birinci sınıf malzeme, havalandırmalı ve ısıtmalı konforlu koltuklar ile birlikte deri döşemeleri Yeni Renault Koleos'un en sevilen özelliklerinden bazıları.