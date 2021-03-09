Renault Megane ve Renault Koleos fiyatları ne kadar? Megane ve Koleos 2021 fiyat listesi açıklandı

Pandemi sürecinin başlamasıyla özel araçlara olan ilgi ve alaka da artmış durumda. Gerek aileler, gerek iş insanları özel araçların pandemide daha güvenli olduğu ve tercih edilmesi gerektiği konusunda hem fikir. Renault 2021 modelleri de araç tutkunları tarafından en çok merak edilen modeller arasında. Peki Renault Megane ve Renault Koleos 2021 fiyatları ne kadar? Renault Koleos 2021 ve Renault Megane 2021 fiyat listesini sizin için derledik.
Yenilenen tasarım ve üst düzey malzeme kalitesiyle bilinen Yeni Renault Koleos'a 2021 senesinde 493.100 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. İç ve dış tasarımı ve ince detaylarıyla dikkat çeken bir SUV olan araçta geniş alt koruması, yeniden tasarlanmış ön ızgara, Renault’nun özgün imzası C şeklindeki LED gündüz farları ve krom kaplama ön tampon ile yeni Renault Koleos tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Yeni Renault Koleos, iç mekan yüksek konfor ve üstün sürüş deneyimi için tasarlandı. Krom kaplamalar, birinci sınıf malzeme, havalandırmalı ve ısıtmalı konforlu koltuklar ile birlikte deri döşemeleri Yeni Renault Koleos'un en sevilen özelliklerinden bazıları.
Katlanır arka koltukları ve geniş diz mesafesiyle yeni Koleos tüm yolcular için konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca 1795L’ye kadar artan bagaj hacmi sayesinde de geniş bir yükleme alanı sağlıyor.
Yeni MEGANE Sedan ismiyle bilinen Renault'un sevilen modellerinden olan araca, Renault'un yayınladığı güncel kataloga göre 199.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yeni jantları, yeni ön tasarımı, C şeklindeki ışık imzası, krom detayları, ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı ile şimdi daha sportif, çekici ve dinamik görüntüsüyle bilinen Yeni MEGANE Sedan araba tutkunlarının en çok tercih ettiği modellerden oluyor.
Apple CarPlay ile uyumlu EASY LINK 9,3" özelliği ile Multimedya ekranı üzerinden, MULTI-SENSE sistemini ayarlayarak modunuza göre yolculuk deneyimi yaşayabilmeniz mümkün. (LDW) Şerit Takip Sistemi, Renault Eller Serbest Park Sistemi, Stop&Go özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, (AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi ve daha fazla ileri sürüş destek sistemleri de Yeni MEGANE Sedan'da bulunan diğer özelliklerden.
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