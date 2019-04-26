FİNANS

Renault, Nissan ile ortak bir şirket kurmayı hedefliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault’nun, Japonya merkezli Nissan’a iki şirketin eşit sayıda direktörünün bulunacağı bir ortak şirket oluşturmayı önereceği öne sürüldü.

Renault, Nissan ile ortak bir şirket kurmayı hedefliyor

Nikkei’de yer alan habere göre, oluşturulacak şirketin merkezinin Fransa ve Japonya dışında bir ülkede olacağı ve olası ülkeler arasında Singapur’un öne çıktığı belirtildi.

Söz konusu öneri, Nissan’ın Renault’un birleşme önerisini geri çevirmesinin ardından yapıldı. Nissan’ın birleşmeyi geri çevirmesindeki ana nedenin, birleşmenin ardından oluşacak eşitsizliğin kalıcı olma endişesi olduğu açıklanmıştı. Halen, Renault’un şu an Nissan’da yüzde 43.3 hissesi, Nissan’ın da Renault’da yüzde 15 hissesi bulunuyor.

İki şirket, Renault, Nissan ve Mitsubishi Alliance CEO’su Carlos Ghosn’un 2018’de tutuklanmasının ardından ittifaklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

KAYNAK:DHA

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Nissan Renault

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