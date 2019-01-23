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Renault'nun yeni Clio'su Bursa'da üretilecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Oyak, Renault'nun Bursa Fabrikası'nda yeni Clio'nun üretimine başlayacağı belirtildi.

Renault'nun yeni Clio'su Bursa'da üretilecek

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Clio'nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını söyledi.

Aoun, "2019'un en önemli atılımı bebeğimiz, yeni Clio, çok yakında fabrikamızda üretilmeye başlayacak. Mart ayının ilk haftasından itibaren Cenevre Fuarı'nda yeni Clio'muz görücüye çıkacak" dedi.

Aoun ayrıca, Oyak Renault'nun ihracat ağırlıklı çalışması nedeniyle otomobil satışlarında yaşanan düşüşün kendilerini etkilemediğini söyledi. (Reuters)

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oyak Renault bursa

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