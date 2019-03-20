FİNANS

Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli kampanya kapsamında 18 Mayıs'a kadar tüm bakımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'

Renault ve Dacia tarafından Bahar Servis Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Renault ve Dacia sahiplerine 18 Mayıs'a kadar yetkili servislerde tüm bakımlarda yüzde 25 indirim sunulacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs'a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor.

Dört yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor.

Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.

KAYNAK:AA

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Renault Dacia Bahar Servis Kampanyası otomobil Bakım

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