Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve otomobiller ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni tebliğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre; otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

SÜREÇ 2009 YILINDA BAŞLADI

2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme yapıldı. 2017 yılında ise araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme getirilmişti.

1 EYLÜL SON TARİHTİ

Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif yolcu/ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörüldü. Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak, bu tarihte ertelemeye gidilmesini talep etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üretici firmaların taleplerini dikkate alarak, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili tüm kesimlerin görüşüne sundu.