Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Otomotiv sektöründe Sakarya'da kurulu olan fabrikalardan Toyota, Otokar ve TürkTraktör tesislerinden, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'si ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına nisan ayında 474 milyon 809 bin dolar katkı sağladı.

Yılın ilk 4 aylık döneminde, toplam 1 milyar 822 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Otomotiv şehri kent, bu alandaki 1 milyar 680 milyon 384 bin dolarlık ihracat payıyla sektöre damgasını vurdu.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk 4 aylık dönemde üretilen 496 bin 365 aracın 431 bin 5'i ihraç edildi. Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak bu alanda en büyük paya sahip olan Sakarya'da, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı. Böylece, kentte banttan indirilen her 100 araçtan 88'i ihraç edilerek kayıtlara geçti.