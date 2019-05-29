FİNANS

Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı.Kentte bu dönemde banttan inen her 100 araçtan 88'i ihraç edildi

Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Otomotiv sektöründe Sakarya'da kurulu olan fabrikalardan Toyota, Otokar ve TürkTraktör tesislerinden, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'si ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına nisan ayında 474 milyon 809 bin dolar katkı sağladı.

Yılın ilk 4 aylık döneminde, toplam 1 milyar 822 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Otomotiv şehri kent, bu alandaki 1 milyar 680 milyon 384 bin dolarlık ihracat payıyla sektöre damgasını vurdu.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk 4 aylık dönemde üretilen 496 bin 365 aracın 431 bin 5'i ihraç edildi. Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak bu alanda en büyük paya sahip olan Sakarya'da, yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı. Böylece, kentte banttan indirilen her 100 araçtan 88'i ihraç edilerek kayıtlara geçti.

sakarya-otomotiv


GÜNDE 845 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, nisan ayında 23 bin 150 otomobil, 64 midibüs, 96 otobüs, 10 kamyonet, 2 bin 59 traktör olmak üzere toplam 25 bin 379 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 845 araç banttan indirildi.
Şirket bazında ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında, üretimde Toyota 90 bin 88 araçla liderliğini korurken, TürkTraktör 6 bin 541 araçla ikinci, Otokar 589 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 81 bin 150 araç, TürkTraktör 4 bin 717 araç ve Otokar 458 araç ihraç etti.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, nisan ayında üretimin yaklaşık yüzde 92'sine denk gelen 21 bin 474 aracı ihraç etti.
Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni nesil Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.


OTOKAR'DAN HIZLI İHRACAT ARTIŞI

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden olan Otokar, bu yıl nisan ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 170 araç üretti.

Geçen yılın aynı döneminde 23 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yaklaşık yüzde 500 artışla 115 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın nisan ayında ürettiği 2 bin 59 traktörün bin 164'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine gelir sağladı.

KAYNAK:AA

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
10 milyon araç sürücüsüne uyarı10 milyon araç sürücüsüne uyarı
Binlerce kişiye müjde! Köprüler ücretsiz olacakBinlerce kişiye müjde! Köprüler ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomotiv ihracatı Sakarya Otokar TürkTraktör toyota

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Altında neler bekleniyor?

Altında neler bekleniyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

O otomobiller tarihe karışıyor

O otomobiller tarihe karışıyor

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

Motosikletlere köprü müjdesi

Binlerce kişiye müjde! Köprüler ücretsiz olacak

'Dizel yakıtlı araçlar kent merkezine girmesin' talebi

Şehir içinde dizel mahkemeye taşınıyor

Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme önerisi

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Araç alım satımı yetki belgesi için son tarih 13 Ağustos

Araç alıp satarken dikkat!

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması! '2022'de caddelerde göreceğiz'

'2022'de caddelerde göreceğiz'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.