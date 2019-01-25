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Şarj sorunu yakın gelecekte tarih olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Günümüz teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri olan batarya ve şarj sorunu yakın zamanda çözülüyor. Kanadalı teknoloji şirketi CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum pillere oranla 5 kat daha fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir piller üreterek önemli bir AR-GE çalışmalarına imza attı.

Şarj sorunu yakın gelecekte tarih olacak

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte artan enerji tüketimi karşısında gündelik hayatın büyük bir kısmında kullanılan lityum piller ve şarj edilebilir bataryalar yetersiz kalıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektrikli otomobillerden müzikçalarlara kadar birçok taşınabilir elektronik cihaz için hızlı şarj olabilen ve daha fazla enerji depolayabilen piller aranıyor. Kanadalı teknoloji şirketi ‘CVMR Energy Metals’ 8 yıldır sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, birçoğuk insanın ortak ortak sorunu olan pil ömrüne alternatif çözüm üretti ve şarj edilebilir bataryalarda anot olarak magnezyum kullanarak önemli bir buluşa imza attığını duyurdu.

CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum iyon pillere göre 5 kat daha fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir piller ürettiğini belirtti. Yatırım ağına Türkiye'ti de ekleyen CVMR, Türkiye'de bir batarya üretim tesisi kurmak için mevcut otomobil ve batarya üreticileri ile görüşmelere de başladığını açıkladı.

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'MAGNEZYUM BAZLI BATARYALAR ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE 2 YIL İÇERİSİNDE KULLANILABİLİR'

Los Angeles’da düzenlenen basın toplantısında konuşan CVMR Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kamran M. Khozan, "Magnezyum bazlı bataryaların en önemli avantajı, aynı boyuttaki lityum bataryalara göre 5 kata kadar daha fazla enerji depolamanın mümkün olması. Bu yeni buluş için Amerikan Patent Enstitüsü’nde bekleyen dört patent başvurumuz bulunuyor. Yeni bataryaları önümüzdeki 2 yıl içinde ticarileştirmeyi hedefliyoruz. Lityum pillere kıyasla daha küçük bataryalara daha fazla enerji sığdırılması elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasını hızlandıracaktır. Magnezyum şarj edilebilir bataryaların asıl pazarlarının, elektrikli otomobillerin üretilebildiği tüm lokasyonlar ile özellikle Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Hindistan olmasını bekliyoruz" dedi.

Kamran M. Khozan ayrıca, lityum bazlı şarj edilebilir bataryalara uzun yılllardır alternatif arayan Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (Berkeley Lab), Ann Arbor Toyota Araştırma Enstitüsü ve ABD Enerji Bakanlığı Ortak Enerji Depolama Araştırma Merkezi’nin verdiği desteğin de magnezyum bazlı bataryalarla ilgili araştırma sonuçlarının CVMR’nin bu buluşa imza atmasını sağladığını belirtti.

MAGNEZYUM BAZLI KATI ELEKTROLİT SAYESİNDE BATARYALAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

Şarj edilemeyen magnezyum piller daha önce üretilmiş olsa da CVMR araştırmacıları geliştirdikleri pil teknolojisiyle lityum pillerde kullanılan sıvı elektrolit yerine yüksek verimli katı elektrolit kullanarak şarj edilebilir magnezyum piller üretmeyi başardığını bildirdi. Afrika'daki en büyük vanadyum rezervlerinden birine sahip olan CVMR’ın araştırmacıları vanadyum, manganez ve geçiş metallerinin magnezyum piller için en uygun katot olduğunu belirtiyor.
KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil şarj

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