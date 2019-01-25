Şarj sorunu yakın gelecekte tarih olacak

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte artan enerji tüketimi karşısında gündelik hayatın büyük bir kısmında kullanılan lityum piller ve şarj edilebilir bataryalar yetersiz kalıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektrikli otomobillerden müzikçalarlara kadar birçok taşınabilir elektronik cihaz için hızlı şarj olabilen ve daha fazla enerji depolayabilen piller aranıyor. Kanadalı teknoloji şirketi ‘CVMR Energy Metals’ 8 yıldır sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, birçoğuk insanın ortak ortak sorunu olan pil ömrüne alternatif çözüm üretti ve şarj edilebilir bataryalarda anot olarak magnezyum kullanarak önemli bir buluşa imza attığını duyurdu.

CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum iyon pillere göre 5 kat daha fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir piller ürettiğini belirtti. Yatırım ağına Türkiye'ti de ekleyen CVMR, Türkiye'de bir batarya üretim tesisi kurmak için mevcut otomobil ve batarya üreticileri ile görüşmelere de başladığını açıkladı.