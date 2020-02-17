Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

Bir yıl içerisinde satılan 6,9 milyon ikinci el aracın yaklaşık 3,5 milyonu kayıt dışı olarak satılıyor. Bu da ikinci elde yapılan toplam satışların yüzde 46'sına karşılık geliyor.İkinci eldeki kayıt dışı satışların yüzde 90'ından fazlası ise her gün yüz binlerce kişinin giriş yaptığı online kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Alıcı ve satıcının çok sayıda alternatif ile sıfır maliyet üzerinden hızlı bir şekilde buluşma noktası olmasından kaynaklı öncelikli tercih sebebi olan ilan siteleri arasında Türkiye'nin en büyük platformu olarak da öne çıkan tek bir sitede 500 bine yakın satılık vasıta ilanı bulunuyor.

KİMLİK NUMARASI VE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Konuyu Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) yetkilileri ikinci el araç ilanlarına yönelik bir takım taleplerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ile koordineli bir çalışma yürüten İMAS yetkilileri; internet sitelerine verilen ilanlara TC kimlik numarası ve ekspertiz zorunluluğu getirilmesini istiyor.