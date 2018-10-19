FİNANS

SEAT Leon, yenilendi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Test sürüşü sırasında yoğun kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan İspanyol kompakt hatchback’i şimdilerde dördüncü nesil modeli ile yola çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor. İşte detaylar...

SEAT Leon, yenilendi

İspanyol üreticinin Avrupa’daki genç kullanıcılar tarafından oldukça sevilen kompakt hatchback’i SEAT Leon, 1999 yılından beri üç nesil boyunca üretiliyor. Şimdilerde ise son nesli 2013 yılında piyasaya sürülen Leon için tarihi bir adım atıldı. Model tarihindeki en büyük revizyonu sayesinde kabin teknolojisinde önemli bir geliştirme ve elektrikli bir güç ünitesi alan yeni Leon; yeni yüzünü yakın zamanda gösterecek. Genel olarak Volkswagen Group’un en genç müşteri tabanına hitap eden bu kompakt hatchback’in; C Segmenti için oldukça gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile geleceği tahmin ediliyor.

7-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek olan dördüncü nesil SEAT Leon; bahar aylarında ise yola çıkmış olacak. Öte yandan yeni modelin casus kameralara yakalanan görüntülerine dönecek olursak, dördüncü nesil Leon prototipi yoğun kamuflajlı olmasına rağmen şimdiye kadar hakkında çıkan tüm iddiaları çürütmeye yetiyor. Prototip modelin radikal tasarım değişikliğine uğradığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor. Aksine 2017 model yılına ait bir Leon ile karşılaştırdığımızda büyük ölçüde benzer bir gövde tasarımı sergiliyor. Prototipin genel tasarım profili açıkça üçüncü nesil Leon’a benzerlik gösteriyor.

SEAT’ın araştırma ve geliştirme sorumlusu yeni SEAT Leon tasarımı hakkında konuştu!

Markanın araştırma ve geliştirme sorumlusu Dr. Matthias Rabe yeni Leon’un artık daha net ve tutarlı bir tasarım kimliğine kavuştuğunu söyledi ve dördüncü nesil Leon tasarımını bir devrimden çok büyük bir evrim olarak nitelendirdi.

Öte yandan yeni nesil Leon’un, Volkswagen Group‘un MQB platformunu kullanmaya devam edeceği belirtelim. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan sekizinci nesil VW Golf ile aynı platformu kullanacak olan Leon; bir plug-in hibrid güç ünitesi ile gelecek. Son olarak İspanyol üreticinin 2020 yılı için tamamen elektrikli bir SEAT Leon’un geleceği müjdesi verdiğini de belirtelim.
Peki siz yeni SEAT Leon hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki yıl piyasaya çıktığında Volkswagen Golf, Ford Focus; Opel Astra,Peugeot 308, Hyundai i30 ve Citroen C4 gibi Avrupa’nın güçlü C segmenti HB oyuncularına daha iyi bir rakip olabilir mi ?Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Huawei Mate 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Elektrikli araçların lideriElektrikli araçların lideri
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıİlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seat SEAT leon Volkswagen

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikli araçların lideri

Elektrikli araçların lideri

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor

Jaguar saf değiştiriyor!

Jaguar saf değiştiriyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.