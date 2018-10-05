SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

SEAT, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda Arona, Ateca ve Yeni Tarraco’dan oluşan tüm SUV model yelpazesini sergiledi. Ziyaretçiler, yeni tanıtılan Tarraco modelini SEAT standında keşfetti. Yansıtıcı duvarlarla çevrili interaktif bir odada, keyifli bir deneyimle Tarraco’yu yakından tanıdılar. Bu modelin marka imajını daha da güçlendirerek, markaya yeni müşteriler kazandırması bekleniyor.Paris Motor Show’da SEAT standı, ziyaretçilerin ayrıca Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco gibi araç modellerinin kişisel olarak oluşturmalarına olanak sağlayan büyük ekranlar içeriyor.

MARKANIN YENİ AMİRAL GEMİSİ SEAT TARRACO

SEAT’ın 7 koltuklu versiyonu da bulunan yeni SUV modeli Tarraco, her türlü araziye uygunluğu ile yeni bir araç kategorisine girişini sembolize ediyor. 18 Eylül tarihinde Tarragona şehrinde tanıtılan ve SEAT’ın SUV yelpazesinin en önünde yer alan Tarraco, tasarımı ve işlevselliği, sportif özellikler ve konforla birleştirerek, aynı zamanda teknolojiyi ve kaliteyi belirgin bir şekilde simgeliyor.

SEGMENTİNİN İLK CNG'Lİ SUV MODELİ SEAT AROA TGI

Arona, SEAT’ın SUV yelpazesinde, benzin ve dizele sürdürülebilir bir alternatif olan sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan ilk araç. Arona TGI, SEAT’ın Martorell’deki ana tesisinde tasarlandı, geliştirildi ve üretilecek. Bu model, çevreci motoru ve sürücüler için tasarruf sağlayan özelliği sayesinde firmanın araç geliştirme programında ileri bir adımı temsil ediyor. Yeni üç silindirli Arona TGI altı vitesli bir manuel şanzımana sahip, ayrıca CNG modunda 400 km, benzin modunda 160 km yol kat edebiliyor.