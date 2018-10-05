SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

SEAT, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda Arona, Ateca ve Yeni Tarraco’dan oluşan tüm SUV model yelpazesini sergiledi. Ziyaretçiler, yeni tanıtılan Tarraco modelini SEAT standında keşfetti. Yansıtıcı duvarlarla çevrili interaktif bir odada, keyifli bir deneyimle Tarraco’yu yakından tanıdılar. Bu modelin marka imajını daha da güçlendirerek, markaya yeni müşteriler kazandırması bekleniyor.Paris Motor Show’da SEAT standı, ziyaretçilerin ayrıca Ibiza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco gibi araç modellerinin kişisel olarak oluşturmalarına olanak sağlayan büyük ekranlar içeriyor.
SEAT’ın 7 koltuklu versiyonu da bulunan yeni SUV modeli Tarraco, her türlü araziye uygunluğu ile yeni bir araç kategorisine girişini sembolize ediyor. 18 Eylül tarihinde Tarragona şehrinde tanıtılan ve SEAT’ın SUV yelpazesinin en önünde yer alan Tarraco, tasarımı ve işlevselliği, sportif özellikler ve konforla birleştirerek, aynı zamanda teknolojiyi ve kaliteyi belirgin bir şekilde simgeliyor.
Arona, SEAT’ın SUV yelpazesinde, benzin ve dizele sürdürülebilir bir alternatif olan sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan ilk araç. Arona TGI, SEAT’ın Martorell’deki ana tesisinde tasarlandı, geliştirildi ve üretilecek. Bu model, çevreci motoru ve sürücüler için tasarruf sağlayan özelliği sayesinde firmanın araç geliştirme programında ileri bir adımı temsil ediyor. Yeni üç silindirli Arona TGI altı vitesli bir manuel şanzımana sahip, ayrıca CNG modunda 400 km, benzin modunda 160 km yol kat edebiliyor.
Bu yeni SUV modeli, yeni CUPRA markasının öncülüğünü yapıyor ve sportif sürüş keyfi ile pratiklik arasında sıra dışı bir dengeyi simgeliyor. Bu otomobil, dinamik tasarımı, eşsiz tarzı ve kişiliği ile birlikte, premium kategorisinde yer alan araçlarla boy ölçüşebilen etkileyici bir teknoloji paketiyle donatıldı. Model, 300 hp güç üreten dört silindirli 2.0 TSI motora ve altı vitesli otomatik çift kavramalı DSG şanzımana sahip.
CNG harflerinin açılımı İngilizce’de Compressed Natural Gas yani Türkçe’ye çevrildiği zaman 'Sıkıştırılmış Doğal Gaz' anlamına gelmektedir. LNG’nin aksine gaz halinde bulunan CNG, Doğal gazın yaklaşık 3000psi-3600psi basınç altında sıkıştırılması ile atmosfer basıncındaki hacminin yaklaşık 100’de 1’e inmesi sonucu CNG adını almaktadır. Sonuç olarak LNG ve CNG ağırlıklı olarak yanıcı Metan gazından oluşur ve sadece fiziksel formları değişik Doğal Gaz’dırlar. Diğer akaryakıtlar arasında ise 125 ile en yüksek oktan seviyesine CNG sahiptir ve ayrıca en çevreci yakıt olarak da bilinmektedir.
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