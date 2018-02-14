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Servet değerindeki araçlar otoparkta çürüyor

14 Şubat 2018 11:52

Kahramanmaraş’ta çoğunluğu hacizli ve borçlu araçlar yediemin otoparklarında kaderlerine terk edilmiş durumda çürümeyi bekliyor.Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, sigorta ve muayenesiz birbirinden farklı araçlar, yediemin otoparkına çekiliyor.

Servet değerindeki araçlar otoparkta çürüyor
Kahramanmaraş’ta çoğunluğu hacizli ve borçlu araçlar yediemin otoparklarında kaderlerine terk edilmiş durumda çürümeyi bekliyor.
 
Plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, sigorta ve muayenesiz birbirinden farklı araçlar, yediemin otoparkına çekiliyor. Eksikliği gideren vatandaşlar otomobillerini alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Kentteki yediemin otoparkında 200’ün üzerinde lüks otomobil bulunurken otomobil, kamyon, otobüs ve motorların sayısı da yaklaşık bin civarında.
 
 
 
Diğer yandan otoparkın dışında bulunan otluk alanda yangın çıktığı, 3 otomobilin kullanılmaz hale geldiği, 1 hacizli minibüste maddi hasar oluştuğu belirtildi.
 
Yangının görgü tanığı ve otopark sorumlusu Burcu Akçakaya, “Bir kişi otluk alanı yakmak istemiş, kimin yaktığını bilmiyoruz. Yangın bir anda bizim otomobillere sıçradı. Sırasıyla otomobiller yandı. Biz o anda itfaiyeyi aradık ve yangına müdahale etti. 3 otomobilimiz kullanılamaz hale geldi. Hacizli bir minibüste de maddi hasar oluştu” diye konuştu. 
 
 
 

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 115 Oy
    ence oranın yetkilileri mahsus çürütüyor araçlara zarar veriyorki değerleri düşssün hurda fiyatınasatılsın bu işin çeteleri var sahte expersiz raporları ve teknik elemanlarla araçtan parça söküp aracı pert haline getiren vuguncu pislikler içerdekilerle işbirliği içindeler bu insanlar kansız imansız adam borçtan dolayı hacze düşüyor bunlarda o hacizli malı paçavraya çeviriyor ne haczeden parayı alabiliyor ne hacze maruz kalan kişi malını yarı fiyatına bile satabiliyor kim ihaleye girip az fiyat verse hemen kapıdabuyrun biraz görüşelimmi diyen tipler ortaya çıkıyor ,çok büyük bir çete bunlar !
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  • 10 Oy
    Ülkeyi yöneten Devlet Büyüklerimiz herhalde olayın farkındadırlar. Hemen bir yasa hazırlanmalı ve Bu yedi emin denilen yerlerde çürümeye mahkum edilmiş İcralık araçlar ve bir türlü satılamayan taşınmazlar için. Ha bu arada madem icra müdürlükleri bu araçları satma becerisini gösteremiyor o zaman Malın sahibine satma ve borcunu kapatma veya İcranın belirlediği satış bedelinin biraz üzerinde bir rakama satıp borcunu kapatması için müsaade etmelidir. Öyle Taşınır ve taşınmazları İcra yoluyla el koymayla çürütmeyle olmaz bu işler...Ey uyanın yaa
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