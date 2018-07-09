Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca gerçek ortaya çıktı

Güzelbahçe'de gıda toptancılığı işiyle uğraşan Mevlüt Berktaş, 2015 yılında 70 bin liraya sıfır kilometre otomobil aldı. Bir yıl sonra aracını değiştirmek için aynı otomobil bayisine giden Berktaş, burada beğendiği başka bir araçla kendi aracını takasla değiştirmek istedi. Bayideki görevliler Berktaş'ın aracını kontrol ettiklerinde, sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluk ile arka bagaj kapağında boya kalınlığının fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu durum karşısında şaşkına dönen Berktaş'ın, aracı kendilerinden aldığını söylemesine rağmen bayi sorumluğu kabul etmedi.

Bunun üzerine Berktaş, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'nde aracın değiştirilmesi için bayiye dava açtı. Davalı bayi ise aracın bazı bölümlerinde boyanın minimum değerler yerine maksimum değerlerde bulunduğunu, aracın orijinal olduğunu ve bu durumun ayıp olarak değerlendirilemeyeceği yönünde savunma yaptı. Berktaş ise aracın değer kaybına uğradığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi için aracın yenisiyle değiştirilmesi talebinde bulundu. Bilirkişi raporunda da aracın belirtilen bölümlerindeki boya kalınlığının fazla olduğu tespit edilirken, kullanıcı hatasının bulunmadığı ve Berktaş'ın değer kaybı nedeniyle mağdur olduğu vurgulandı.