Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak

Elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

YERLİ OTOMOBİL BURSA'DA ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

4 BİN 323 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

5 AYRI MODELDE 175 BİN ADET ÜRETİM

Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.

Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.

31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.



