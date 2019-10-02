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Son dakika! Volkswagen Turkey kuruldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Şirketin sermayesi ise 943.5 milyon TL olarak belirlendi.

Son dakika! Volkswagen Turkey kuruldu

Ayrıntılar gelecek...

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