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Soran çok, alan yok

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yenimahalle Fuar Alanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait oto pazarında yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, bu durum satışlara pek yansımadı.

Soran çok, alan yok

Trabzon’un Yenimahalle Fuar Alanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait oto pazarında yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, bu durum satışlara pek yansımadı.

Oto satıcıları, vatandaşların düşük olan ÖTV’den dolayı sıfır arabaları tercih ettiğini belirtirken, satışların istenilen ölçülerde olmadığından yakınıyor. Oto pazarında yaklaşık 300 araç satışa sunulurken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek burada müşteri bekledikleri gözlendi.

Daha önceki günlere oranla yoğunluğun yaşandığı oto pazarında araç fiyatları 10-80 bin TL arasında değişirken, vatandaşlar genelde yerli otomobillere daha çok talep gösterdiği gözlendi. Oto satıcıları yoğunluğun kendilerine pek yansımadığından yakınırken fiyatların geçen seneye göre arttığını belirttiler.
Aracını satmaya gelen Olgun Bulut, piyasanın durgunluğundan yakınarak “Şuan piyasa durgun. Pek alan yok. Vatandaş sadece bakıyor. Yoğunluk var ancak kuru kalabalık. Önümüz Ramazan ve yaz var. Vatandaşlar bu dönemlerde araba almayı düşünüyor ancak bu ÖTV’den sonra biraz zor olacakmış gibi görülüyor. İkinci el araçlarda geçen seneye göre artış oldu. Neredeyse yarı yarıya artış oldu. Şu an ÖTV’de indirim olduğu için vatandaş sıfır araba almayı düşünüyor. Bütçesi uygun olmayanlar ise ikinci el arabayı düşünüyor” dedi.

Araç satıcılarından Hasan Aydoğdu da arabalara pek ilginin olmadığını ifade ederek “Aracımı pazarda satmaya getirdim ancak pek ilgi yok. Sıfır arabaların ÖTV’si düşük olduğundan dolayı vatandaş tercihini sıfır arabadan yana kullanıyor. Yaz sezonu yaklaştı otomobillere talep daha fazla olacak diye düşünüyorum. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek sayılır. En az yüzde 30 civarlarında arttı. Vatandaşlar genelde yakıtı az olan arabaları tercih ediyor” diye konuştu.

Adem Keskin de yaklaşan Ramazan ve yaz mevsimi dolayısıyla piyasaların canlanacağını söyledi.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
Trabzon oto pazarı

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