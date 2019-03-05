FİNANS

Şubat ayının en çok satan otomobilleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Son aylarda otomotiv sektöründe önüne geçilemeyen bir daralma yaşanıyor. Hükümetin ÖTV vergisinde indirime gitmesine karşın hala satışlar istenilen seviyelere çıkmış değil. Yine de Mart ayının sonunda bitecek olan ÖTV indiriminden ötürü Şubat ayında satışlarda biraz kıpırdanma yaşandı.

Şubat ayında en çok satan otomobiller listesine baktığımızda, zirvedeki isimlerin yer değiştirmediğini görüyoruz. Hala Fiat’ın sevilen modeli Egea açık ara farkla önde bulunuyor.

İşte şubat ayının en çok satan otomobiller listesi....

Bu listeye bakamadan otomobil almayın!

Fiat Egea

Fiat Egea
Toplam Satış Adedi: 2647

Renault Clio

Renault Clio
Toplam Satış Adedi: 1436

Renault Megane

Renault Megane
Toplam Satış Adedi: 1215

Honda Civic

Honda Civic
Toplam Satış Adedi: 914

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Toplam Satış Adedi: 873

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat
Toplam Satış Adedi: 812

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
Toplam Satış Adedi: 434

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
Toplam Satış Adedi: 414

Hyundai Accent Blue

Hyundai Accent Blue
Toplam Satış Adedi: 383
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiat toyota ford wolksvagen

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Padişah adı ile üretildi, 48 yıldır yollarda

Padişah adı ile üretildi, 48 yıldır yollarda

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
General Motors Ohio fabrikasında üretime yarın son verecek

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Otomobil pazarı 47.1 daraldı

Otomobil pazarı 47.1 daraldı

Araç denetimlerinde ceza yağdı

7 milyon taşıta 47 milyon lira ceza!

Oto ekspertizde zorunlu belge dönemi

Oto ekspertizde zorunlu belge dönemi

BMW'ye 8,5 milyon euroya mal olan hata

BMW'ye 8,5 milyon euroya mal olan hata

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.