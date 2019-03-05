Şubat ayının en çok satan otomobilleri

Şubat ayında en çok satan otomobiller listesine baktığımızda, zirvedeki isimlerin yer değiştirmediğini görüyoruz. Hala Fiat’ın sevilen modeli Egea açık ara farkla önde bulunuyor.
İşte şubat ayının en çok satan otomobiller listesi....
Bu listeye bakamadan otomobil almayın!
Fiat Egea
Toplam Satış Adedi: 2647
Renault Clio
Toplam Satış Adedi: 1436
Renault Megane
Toplam Satış Adedi: 1215
Honda Civic
Toplam Satış Adedi: 914
Toyota Corolla
Toplam Satış Adedi: 873
Volkswagen Passat
Toplam Satış Adedi: 812
Volkswagen Polo
Toplam Satış Adedi: 434
Volkswagen Golf
Toplam Satış Adedi: 414
Hyundai Accent Blue
Toplam Satış Adedi: 383
Okuyucu Yorumları 0 yorum