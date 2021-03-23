Şubatta trafiğe kayıtlı araç sayısında dikkat çeken artış!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 185 bin 824 adet artışla 24 milyon 328 bin 780 adete yükseldi.

EN FAZLA BENZİNLİ ARAÇ KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53.9'u benzin, yüzde 33.9'u dizel, yüzde 6.8'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,4'ü LPG yakıtlıydı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 214 bin 599 adet otomobilin ise yüzde 38.2'si dizel, yüzde 36.5'i LPG, yüzde 24.6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.3'ü elektrikli veya hibritti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 29.5'i 1401-1500, yüzde 27.1'i 1300 ve altı, yüzde 20.3'ü 1501-1600, yüzde 15.6'sı 1301-1400, yüzde 6.3'ü 1601-2000, yüzde 0.7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.0'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.