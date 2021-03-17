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'Taksitli otomobil satışı, ikinci el araba fiyatlarını yüzde 10 artırabilir'

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.03.2021 16:35 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile otomobil, taksitli satış kapsamına dahil edildi. Konuyu değerlendiren Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 5-10 oranında artabileceğini belirtti.

'Taksitli otomobil satışı, ikinci el araba fiyatlarını yüzde 10 artırabilir'

Yeni düzenlemeyle otomobil satışlarında 60 aya kadara taksit yapılabilecek. Kararın çok olumlu olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, ikinci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını aktardı.

Özkan, “Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz. Özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi hareketlilik olacaktır. İnsanlar bilgi almak için gelmeye başladı. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, daha büyük bir atış olmaz” dedi.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Yönetmeliği göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

İKİNCİ ELDE 3 AYDIR YAPRAK KIMILDAMIYOR

2’nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Fiyatlarda yüzde 30’lara varan oranda artış oldu sonra bir miktar düştü. Döviz kurları nedeniyle bir ara ikinci otomobil fiyatları sıfır araçları geçti. Böyle olunca insanlar sıfır araçlara yöneldi. İnsanlar kaygılı yarın ne olacağını bilemiyor. Normalde şubat ayında beklediğimiz hareketlenme hala olmadı. Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz” diye konuştu.

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SEKTÖRDE HAREKETLENME BEKLENTİSİ

Kararı çok olumlu bulduklarını belirten Özkan, “Pandemi nedeniyle insanlar ayakta durmaya çalışıyor. 60 aya kadar taksitlendirmeyle özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi canlanma bekliyoruz. Birkaç aydır fiyatlarda bir yükselme yoktu. Ama arz, talep dengesi tabi bu, talep olursa fiyatta da ona göre bir oynaklık olur. Piyasa çok durağan, iş yapamaz hala geldik o yüzden fiyatlarda aşırı bir yükselme beklemiyorum. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, onun dışında bir atış olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR BİLGİ ALMAK İÇİN GELMEYE BAŞLADI

Özkan, “Karar çok daha yeni insanlar genelde bilgi almak için geliyor. Satışlara önümüzdeki haftadan itibaren yansır diye düşünüyorum. Birçok insan da taksit sayısının artmasını bekliyordu. Sektörün bahara hareketlenerek gireceğini tahmin ediyorum. Havaların düzelmesiyle insanların otomobile ihtiyacı da artacaktır. 20 Mart’tan itibaren talep bekliyoruz bu da her sektöre fayda sağlayacaktır” dedi.

TOPÇU: FİYATTA ANLAŞIRSAK ALACAĞIM

Otomobil bakmak için galeriye gelen Tolga Topçu ise “Yeni düzenlemeyi öğrenince araç fiyatlarına bakmak istedim. Otomobil satın almak uzun zamandır aklımdaydı. Baktığım araç temiz ve güzel. 48 aya kadar kredi imkanı da sunuyor. Fiyatta anlaşırsak satın almayı düşünüyorum. Baktığım aracın fiyatı 132 bin lira geçmiş döneme göre yüksek ama piyasaya göre normal. 150 bin lira gibi bir bütçem var, tabi pazarlık da yapacağız” dedi.

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OHANYAN: TAKSİT İMKANINDAN YARARLANACAĞIM

Sevan Ohanyan da, “Arabamı değiştirmek için 6 aydır bakınıyorum. Daha yeni model bakıyorum, fiyatlar yüzde 20 kadar aşağıda gibi, 300 bin liralık bir otomobil bakıyorum. Hepsini nakit vermem zor taksitlendirmeden faydalanacağım” ifadelerini kullandı.

TORUN: GALERİYE GELENLER FİYAT SORUP GİDİYORDU

Galeri çalışanı Alican Torun da “İnsanlar yeni düzenlemeyi sormaya başladı. Nasıl faydalanacaklarını öğrenmek istiyorlar. Özellikle bu sormaların ay sonuna doğru satışa döneceğini düşünüyoruz. Son birkaç aydır sıfır otomobillerde yapılan kampanyalar ve yeni araçların gelmesiyle gelenler genelde fiyat sorup gidiyordu, alım çok düşüktü” diye konuştu.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA 60 AYA VARAN TAKSİT

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor.

(İHA)

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