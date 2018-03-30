FİNANS

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

30 Mart 2018 09:13

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 123 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

 Tesla'dan müşterilerine gönderilen açıklamada, firmanın Model S adlı aracında görülen direksiyon sorunu nedeniyle, Nisan 2016'dan önce üretilen bütün Model S araçların geri çağrıldığı belirtildi.

 
Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon cıvata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edildi.
 
Söz konusu sorun nedeniyle hiçbir Tesla aracında bugüne kadar herhangi bir kaza veya yaralanma görülmediği bildirilen açıklamada, Tesla'nın müşterileriyle irtibata geçerek gerekli parça değişimini yapacağı vurgulandı.
 
DAHA ÖNCE 140 BİNDEN FAZLA ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI
 
Açıklamanın ardından, Tesla'nın New York Borsasında işlem gören hisse başına değeri günü 266,13 dolardan kapattıktan sonra Borsanın kapanmasını takip eden sınırlı işlem saatlerinde 255,55 dolara kadar gerileyerek yüzde 4 düşüş kaydetti.
 
Tesla daha önce de farklı nedenlerle 140 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurmuştu.
 
Firma, geçen sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracını, 2015 yılında ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayısıyla 90 bin Model S aracını geri çağırmıştı.
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