FİNANS

Tesla işçi sayısını yüzde 7 azaltacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla , maliyetleri düşürmek ve kârlılığını sürekli kılmak amacıyla binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Tesla sedan tipi Model 3 üretimine de hız veriyor.

Tesla işçi sayısını yüzde 7 azaltacak

CEO Elon Musk çalışanlara gönderdiği ve şirket blogunda yer alan mesajında, "Tesla, önümüzdeki aylarda Model 3'ün üretim hızını artırmak ve imalatta mühendislik alanında gelişmeler yaratabilmek için bu istihdam kesintilerini yapmak zorunda. Başka bir yol yok" dedi.

Açıklamada tam zamanlı çalışanların yüzde 7 kadarının işten çıkarılacağı, geçici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olan işçilerin istihdamının devam edeceği bildirildi.

Tesla hisselerinin değeri seans öncesi işlemlerde yüzde 4.1 düştü.

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KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
tesla Elon Musk elektrikli otomobil işten çıkarma

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