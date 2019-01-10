FİNANS

Tesla sürücüsüz araçlar konusunda müşterilerini uyardı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla satış yetkilileri, Tam Otonom Araç (Full Self-Driving / FSD - sürücüsüz) kullanımının, yasal nedenlere bağlı olarak, yakın gelecekte mümkün olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Tesla sürücüsüz araçlar konusunda müşterilerini uyardı

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla satış yetkilileri, Tam Otonom Araç (Full Self-Driving / FSD - sürücüsüz) kullanımının, yasal nedenlere bağlı olarak, yakın gelecekte mümkün olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Electrek’de yer alan haberde Tesla’dan bir satış yetkilisi şöyle konuştu:

"FSD için siparişinizi almadan önce söz konusu teknolojinin kullanımının yasal olarak yakın gelecekte özellikle Avrupa’da mümkün olmayabileceğine dikkat çekmem gerekir. ABD, bu teknolojinin yasallaşmasında daha önde olabilir.

"Donanımımız hazır olsa ve aracınıza yerleştirilse bile, FSD özelliğini uzun bir süre kullanamayabilirsiniz."

Tesla, 2016’da Autopilot 2.0 donanımıyla sürücüsüz araçlarını duyurmuş ve söz konusu teknolojinin kablosuz güncellemeleri ve yasal onay beklediğini duyurmuştu. KAYNAK:DHA

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tesla elektrikli otomobil

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