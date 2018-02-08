Tesla'dan rekor zarar

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in de sahibi olan milyarder girişimci Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, tarihindeki en yüksek zararı yaptı.

Tesla Motors, SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde şirketin, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden dün uzaya fırlatılmıştı.

Rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklenmişti.

Tesla Motors uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar, Model 3 Sedan, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu.

Zararın açıklanmasının ardından Tesla Motors, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu.

Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2,500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5,000 Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.DHA