Ticari araçlar için ÖTV müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım Ankara’da TESK binasında 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla düzenlenen ’Esnaf Buluşması’ toplantısında ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, esnafın tabi olduğu basit usul vergisinin kapsam dışı bırakılması yönünde çalışma yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiği öğrenildi.



ÖTV MÜJDESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK



Başbakan Yıldırım’ın toplantıda, esnaf sanatkarlarla ilgili önemli mesajlar verdiğini kaydeden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, "Özellikle sabahın seyrinden akşamın geç saatine kadar direksiyon başında ekmeğinin mücadelesini veren ticari araç sahibi esnaf sanatkarlarımız için tüm ticari araç alımlarında ÖTV’nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatıldı. Bunun müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.



BASİT USUL VERGİ KAPSAM DIŞI



Yine Başbakanımız el emeği göz nuru esnaf ve sanatkarlarımızın tabi olduğu basit usul verginin tamamen kapsam dışı bırakılması için çalışma yapılması talimatı verdi.



Daha önce hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde yıllık geliri 8 bin liranın altında olan esnafımız basit usule tabi tutulmuştu. Bu usule tabi esnafımızın ülke ekonomisine katkısı yüzde 0.5 oranında. Yani yüzde bir bile değil. Bizde bu oranın tamamen kapsam dışı bırakılması talebinde bulunduk. Başbakanımızda bunun çalışmasının yapılması için Maliye Bakanlığına talimatlarını verdi” dedi.İHA