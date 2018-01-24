FİNANS

Ticari araçlar için ÖTV müjdesi

24 Ocak 2018 16:10

Başbakan Binali Yıldırım’ın ’Esnaf Buluşması’nda, ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, esnafın tabi olduğu basit usul vergisinin kapsam dışı bırakılması yönünde çalışma yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiği belirtildi.

Ticari araçlar için ÖTV müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım Ankara’da TESK binasında 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla düzenlenen ’Esnaf Buluşması’ toplantısında ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, esnafın tabi olduğu basit usul vergisinin kapsam dışı bırakılması yönünde çalışma yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiği öğrenildi.

ÖTV MÜJDESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Başbakan Yıldırım’ın toplantıda, esnaf sanatkarlarla ilgili önemli mesajlar verdiğini kaydeden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, "Özellikle sabahın seyrinden akşamın geç saatine kadar direksiyon başında ekmeğinin mücadelesini veren ticari araç sahibi esnaf sanatkarlarımız için tüm ticari araç alımlarında ÖTV’nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatıldı. Bunun müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.

BASİT USUL VERGİ KAPSAM DIŞI

Yine Başbakanımız el emeği göz nuru esnaf ve sanatkarlarımızın tabi olduğu basit usul verginin tamamen kapsam dışı bırakılması için çalışma yapılması talimatı verdi.

Daha önce hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde yıllık geliri 8 bin liranın altında olan esnafımız basit usule tabi tutulmuştu. Bu usule tabi esnafımızın ülke ekonomisine katkısı yüzde 0.5 oranında. Yani yüzde bir bile değil. Bizde bu oranın tamamen kapsam dışı bırakılması talebinde bulunduk. Başbakanımızda bunun çalışmasının yapılması için Maliye Bakanlığına talimatlarını verdi” dedi.İHA

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 27 Oy
    Esnaf bayram etsin vergi nasıl olsa çalışanın boynuna devlet resmen sirtimizdan kapitalist sermaye destekçisi olmuş kendi paranızı verin esnafa çok seviyorsanız
    CEVAP VER
  • 17 Oy
    Suriyelilerin parası nerden çıkacak yazık bu millete
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomotiv Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın