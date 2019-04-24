Tofaş 2 vardiyaya dönüyor

Türkiye'nin 4.büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş Otomobil Fabrikası gerek iç pazardaki daralma, gerekse ihracat planlarındaki değişiklikten dolayı vardiya sayısını 3'ten 2'ye düşürüyor. Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika daha önce 9 bin olan çalışan sayısını 7 bin olarak güncelledi. Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların yerine işçi alımının yapılmadığı öğrenildi.

Çeşitli sebeplerle ayrılan tüm çalışanlara ise hakları ödenirken, üretim rakamında düşüş olmayacak şekilde üretim proseslerinin planlandığı belirtildi.

TOFAŞ'tan alınan bilgiye göre, Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sisteminin 2 vardiya düzenine göre yeniden organize edildiği ifade edilerek, "Şirketimiz gerek iç pazar dinamikleri, gerekse de ihracat planlarımızın bir gereği olarak üretim süreçlerinde yeni bir döneme girmektedir. Üretimimizi hızlandırmak ve operasyonel süreçlerimizi daha verimli yönetebilmek hedefiyle Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sistemimizi 2 vardiya düzeninde yeniden organize etme kararı almış bulunmaktayız. Tüm aşamaları titizlikle yürütülen bu süreç sonunda da her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine ve dış ticaret dengesine olan katkımızı artırma hedefiyle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.