FİNANS

Tofaş 2 vardiyaya dönüyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş; 28 Nisan'dan itibaren üretimde 2 vardiyaya dönüyor.

Tofaş 2 vardiyaya dönüyor

Türkiye'nin 4.büyük sanayi kuruluşu olan Tofaş Otomobil Fabrikası gerek iç pazardaki daralma, gerekse ihracat planlarındaki değişiklikten dolayı vardiya sayısını 3'ten 2'ye düşürüyor. Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika daha önce 9 bin olan çalışan sayısını 7 bin olarak güncelledi. Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların yerine işçi alımının yapılmadığı öğrenildi.

Çeşitli sebeplerle ayrılan tüm çalışanlara ise hakları ödenirken, üretim rakamında düşüş olmayacak şekilde üretim proseslerinin planlandığı belirtildi.

TOFAŞ'tan alınan bilgiye göre, Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sisteminin 2 vardiya düzenine göre yeniden organize edildiği ifade edilerek, "Şirketimiz gerek iç pazar dinamikleri, gerekse de ihracat planlarımızın bir gereği olarak üretim süreçlerinde yeni bir döneme girmektedir. Üretimimizi hızlandırmak ve operasyonel süreçlerimizi daha verimli yönetebilmek hedefiyle Nisan ayı sonundan itibaren çalışma sistemimizi 2 vardiya düzeninde yeniden organize etme kararı almış bulunmaktayız. Tüm aşamaları titizlikle yürütülen bu süreç sonunda da her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine ve dış ticaret dengesine olan katkımızı artırma hedefiyle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

Öte yandan TOFAŞ Ceo'su Cengiz Eroldu da yaptığı açıklamada, iç piyasada 2017'de 900 bin olan otomotiv satışının, 2018'de 600 bin olarak kayda geçtiğini, 2019 yılında 360-420 bin bandında beklendiğini kaydederek, "Türkiye'de 1995 yılından beri yeni otomotiv yatırımı yapılmadı. Çözüm, iç pazarın büyütülüp niteliğinin arttırılmasından geçiyor. Daha nitelikli bir iç pazara sahip olmamız gerekir. Zenginleşmemiz gerekir ki, daha iyi ürün istesin müşteri. İlk 3 ayı 15-20 yıl sonra pazar lider kapadık. Niye kapadık? Çünkü 65 bin liraya araba satıyoruz. Biz de tanzim yapıyoruz. Araba yok. Onun bir üstü 100 bin artı. 10 bin dolar milli gelir var. Müşterinin büyük kısmı daha ulaşılabilir araç istiyor. Dolayısıyla iç pazarı zenginleştirmemiz gerekir ki ihracatta da nitelik artışı sağlayalım. Türkiye'de cazip teşvik var deniyor. O zaman neden 1995'ten beri gelen firma yok. İş pazarın büyütülmesidir. Pazar bir milyon yerine, 2 milyon olsaydı gelirlerdi. Herkes pazarın peşinde. Pazar ne kadar büyükse herkes oraya gitmek istiyor. Pazarı büyütmezsek olmaz.” demişti.

TOFAŞ HAKKINDA

Tofaş, yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesi ve 7 bin çalışanı ile Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu ünvanını elinde bulunduruyor. Genel merkezi İstanbul’da olan, 350 bin metrekaresi kapalı, yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulu Bursa Fabrikası’nda da üretim yapan Tofaş, yatırımlarını sürdürerek rekabet gücünü arttırıyor. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri olan Tofaş, aynı zamanda grubun Avrupa’daki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri konumunda. Tofaş, Bursa Fabrikası’nda, Egea sedan, hatchback ve station wagon modellerinin üretimini yapıyor. Dünyanın farklı kıtalarında farklı marka ve model isimleri ile pazara sunulan Egea, Fiat Tipo ve Dodge Neon markaları ile satılıyor. Tofaş, Yeni Dobl projesi kapsamında Fiat, Fiat Professional ve RAM markalarına, Fiat ve Fiat Professional markalarına ise Fiorino üretimi yapıyor. Şirket aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütüyor.

KAYNAK:İHA

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakınKuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...
Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladıFerarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ otomotiv şirketi üretim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat!

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Nissan üretim kesintisi haberinin "tamamen yanlış" olduğunu açıkladı

Nissan üretim kesintisi haberinin "tamamen yanlış" olduğunu açıkladı

Elektrikli araçlar 3 yıl içinde benzinlilerden ucuz olacak

3 yıl içinde benzinlilerden ucuz olacak

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Yılın otomobili Toyota Corolla seçildi

Yılın otomobili belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.